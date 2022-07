¡Espectacular! Eva Longoria desembarca en Marbella con su hijo y nos regala estas tiernas imágenes

Llega el verano y son muchos los famosos internacionales que eligen nuestro país como lugar de vacaciones. En esta ocasión ha ido Eva Longoria quien ha escogido las playas de Marbella para pasar unos días de descanso junto a su familia y ha disfrutado de un día de playa junto a su hijo, Santiago Enrique Bastón, de cuatro años. La actriz ha aprovechado su ineludible cita en la localidad malagueña, donde presidirá junto a Maria Bravo y como embajadora de honor la décima Global Gift Gala este sábado, para desconectar y disfrutar del buen clima de la Costa del Sol.

No es la primera vez que la protagonista de Mujeres Desesperadas elige Marbella como lugar de vacaciones. Eva Longoria vino por primera vez a Marbella en 2010 de la mano del actor malagueño Antonio Banderas y en compañía de su entonces marido el jugador de baloncesto Tony Parker, desde entonces ha vuelto todos los veranos (a excepción del 2020 por la pandemia) e incluso ha declarado en varias entrevistas que "no descartaría mudarse" a la localidad. Este año no ha querido faltar y ha disfrutado de un divertido día de playa con su hijo vestida con un espectacular traje de baño blanco. La artista ha estado pendiente del pequeño en todo momento que se ha mostrado encantado jugando con su madre.

Por el momento, se desconoce si su marido José Bastón está acompañandola en este viaje. La artista y el empresario se conocieron en 2013, hace diez años y fueron presentados por un amigo en común. Al principio intentaron mantener su noviazgo en secreto pero no duró mucho y en seguida hicieron publica su relación sentimental en la inauguración de un museo en Ciudad de México. En diciembre él le pidió matrimonio en Dubai durante un viaje que hicieron juntos con la Fundación Global Gift y en mayo de 2016 se casaron. El 19 de junio de 2018 fueron padres por primera vez y desde entonces viven felices combinando su vida profesional con la personal

La tradicional gala benéfica Global Gift se celebrará en el Hotel Melía Don Pepe este sábado y rendirá homenaje póstumo al tenista Manolo Santana y a la empresaria de la noche Olivia Valere, ambos fallecidos en los últimos meses. El evento también contará con la presencia del actor Manuel Rulfo, más conocido por la serie El Abogado del Lincoln o los premiados Domingo Zapata y Julissa Reynoso. Creada en 2013 por la actriz, empresaria y filántropa internacional María Bravo, la fundación apoya proyectos de diferentes organizaciones alrededor del mundo y recientemente ha lanzado el suyo propio, Casa Ángeles, un centro de día para niños con necesidades especiales o enfermedades crónicas y sus familias que se encuentra en la ciudad de Marbella.