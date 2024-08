Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, 'destrozados' al conocer en directo la sentencia de su hijo

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han estado presentes en la lectura de la sentencia de su hijo, que ha tenido lugar este jueves en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia. En la sala también se encontraba Daniel, encadenado de pies y manos, así como el abogado de oficio tailandés que le representa en el país asiático, Apichart Srinual, y la abogada Nattha “Lak” Jongratwanin por parte de la coacusación, que representa a la familia de Edwin Arrieta en Tailandia.

La reacción de Rodolfo Sancho

Quienes no han podido estar presentes durante la lectura han sido los abogados españoles del cocinero, Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, ya que las medidas de seguridad y el acceso a la sala han sido mucho más restrictivas que durante el juicio, celebrado entre el pasado 9 de abril y el 2 de mayo.

Tras conocer la condena a cadena perpetua de su hijo, Rodolfo y Silvia están "destrozados". Así lo ha confirmado García Montes en el programa Vamos a ver, de Telecinco. Pese a ello, el actor sigue "confiando en el equipo jurídico". Tal y como han explicado los abogados españoles del chef en la escalinata del Tribunal Provincial de Samui, recurrirán la sentencia, pues tienen la posibilidad de presentar dos recursos, uno ante el Tribunal de Apelación y otro posterior al Tribunal Supremo, de Bangkok. "No pensábamos que iba a caer una condena de estas características. Estamos mal, pero ahora nos toca seguir peleando. Vamos a intentar que esto se revise", ha asegurado Balfagón. "Ha sido tremebundo para Rodolfo, para Daniel y para el resto de personas que pensábamos que no iba a desarrollarse así esta causa, es difícil, pero hay que seguir, vamos por partes", ha añadido.

Máxima tensión entre Rodolfo y Silvia

En estos momentos tan complicados, Rodolfo y Silvia están totalmente alejados, sobre todo, a raíz de la denuncia que la analista interpuso contra el actor por un supuesto delito de insultos y vejaciones continuadas, que finalmente quedó archivada. Silvia no ha tenido ningún tipo de relación con la defensa jurídica de su hijo. Antes de conocer la sentencia, la analista le contó a la reportera María Espínola, del programa Código 10, de Cuatro, que "está muy descontenta con cómo se han hecho las cosas" y no está de acuerdo "en cómo ha llevado todo este proceso" el padre de su hijo. Además, fue muy crítica con la emisión del documental de HBO Max sobre el caso de Daniel. "No está de acuerdo con que haya personas que se hayan lucrado concediendo entrevistas sobre este tema y en concreto usó una expresión: 'Ese dinero está manchado de sangre'”, trasladó Espínola.

Silvia, que se alejó totalmente de la interpretación tras dar a luz a su hijo en 1994, dijo la primera vez que visitó a Daniel en la cárcel que "nadie está preparado para recibir una noticia así". Lo único que deseaba es que su hijo saliera de la mejor manera posible de este proceso. Rodolfo compartía el mismo deseo. "El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable", dijo en el documental de HBO Max sobre el caso de Daniel. Finalmente, Daniel ha sido condenado a cadena perpetua y próximamente será trasladado de la cárcel de Samui a otra menos "amable" para cumplir su pena.