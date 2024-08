Las imágenes de Zoë Kravitz con su padre y su prometido en el estreno de su última película

Ahora sí, ya se puede decir que Zoë Kravitz ha posado con los dos hombres de su vida. Aunque nos hemos quedado con las ganas de ver a los tres juntos en la alfombra roja, podemos decir que todos los focos durante el estreno de Blink Twice en Londres estaban puestos en la llegada de una de las parejas de Hollywood, Zoë Kravitz, de 35 años, y Channing Tatum, de 44. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando la indiscutible estrella del rock, Lenny Kravitz, apareció de la mano de su única hija.

El cantante, compositor, productor y también actor, de 60 años, no ha dudado en apoyar a su hija en su debut como directora del thriller Blink Twice, que se estrenaba en el cine Odeon Luxe Leicester Square, en Londres. Allí, por una vez, Lenny robaba el protagonismo a Zoë Kravitz y Channing Tatum, que tras comenzar su relación en 2021, se comprometieron dos años más tarde y es, hoy por hoy, una de las parejas más aclamadas. El pasado mes de junio, la estrella del rock hablaba así en el podcast de la BBC 'Zoë Ball and Friends' del compromiso de su única hija: "Él encaja y los dos están enamorados. Tendremos una boda el año que viene" refiriéndose así a su futuro yerno, Tatum, a quien calificaba de "un tipo realmente estupendo".

La relación entre padre e hija es inmejorable y son continuas las ocasiones en las que la actriz y directora ha hablado de cómo ha sido crecer con una figura paternal como la de su progenitor. "Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida", afirmaba durante el homenaje a Lenny Kravitz en el Paseo de la Fama. "Lo que es guay de ti no es lo que la gente piensa. Lo que es bueno de ti no son tus gafas, tus pantalones de cuero o tus camisetas de rejilla. Es tu verdadero amor por la vida", añadía. Lenny Kravtiz y Lisa Bonet protagonizaron una de esas historias de amor que han pasado a la historia. Tras un fulminante flechazo durante un concierto de New Edition, el productor y la popular actriz de El show de Bill Cosby se casaron el 16 de noviembre de 1987 en Las Vegas tras haber dado previamente la bienvenida a su única hija en común. La pareja tomaría caminos separados cuatro años después. El matrimonio se rompió pero no así el afecto inquebrantable que se siguen teniendo. En aquella etapa, el cantante se hizo con la custodia de la pequeña.

.Zoë Kravitz está actualmente de enhorabuena. Está inmersa en la presentación de la película Blink Twice, en la que debuta como directora, y en la que además participa su pareja, Channing Tatum. Durante las últimas semanas, hemos podido ver a los dos actores de lo más romáticos y cómplices en la alfombra roja, una imagen que se ha repetido en todas las ciudades que han visitado y es que no hay nada mejor que compartir la pasión por el cine en familia.

La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet y el intérprete de Bailando o Deadpool & Wolverine son amigos desde 2017, cuando ambos pusieron voz a dos de los personajes de la película The Lego Batman Movie, la pareja volvería a encontrarse en 2021 cuando la actriz y directora comenzó a dar forma a su película y pensó en Tatum como su protagonista. Fue en la Gala MET de ese mismo año, hicieron su primera aparición pública causando un gran revuelo y ahora de espera con ansia su boda.

Salma Hayek, con un entallado vertido negro y posando como Elsa Pataky, o Cara Delevingne han sido algunos de los rostros conocidos, aparte del elenco completo de la película, que no se han querido perder la esperada premiere en la capital inglesa.