El irónico discurso de Zoë Kravitz que muestra la verdadera relación con su padre, Lenny Kravitz

Llevan juntos más de dos años y su relación ya camina hacia el altar. Channing Tatum está integrado perfectamente en la familia de Zoë Kravitz, con quien se comprometió el pasado otoño. Tanto, que su futuro "suegro" asegura que el actor le gusta mucho para su hija. Buena muestra de esta sintonía es la presencia de Channing como uno más de la familia en la ceremonia de entrega de la estrella de la fama a Lenny Kravitz, que por fin tiene su nombre plasmado en la estrella número 2.774 frente al edificio de Capitol Records. En la cita no solo se pudieron captar las imágenes más cómplices de la pareja, sino que se comprobó además la sana y divertida relación que une a padre e hija.

Durante su discurso, Zoë mezcló cariño, bromas e ironía, lo que dejó claro que entre padre e hija existe mucha confianza y sentido del humor. "Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida" comentó, recordando que cuando ella nació su padre era muy joven, tenía 24 años, así que "habían crecido juntos en muchos sentidos". Zoë enumeró las cualidades que ve en su padre, cómo ha cambiado a lo largo de los años y cómo ha seguido siendo el mismo en las cosas que realmente importan. "He visto cómo cuidabas a la gente que quieres, cómo te dedicabas a tu arte, pero sobre todo te he visto a través de las camisetas". Estas palabras provocaron las carcajadas del carismático músico, igual que la explicación posterior en la que Zoë puntualizó que él piensa que si no se muestra el cuerpo no es una camiseta.

La actriz admitió que cuando era más joven la avergonzaba que su padre la recogiera en el colegio. "Tu relación con la camiseta de rejilla es probablemente la más larga que has tenido y funcionaba" dijo. Zoë reconoce que cuando le preguntaban qué se sentía al ser hija de alguien tan carismático ella decía que era "estupendo". "Lo que es guay de ti no es lo que la gente piensa. Lo que es bueno de ti no son tus gafas, tus pantalones de cuero o tus camisetas de rejilla. Es tu verdadero amor por la vida". La hija del músico y la actriz Lisa Bonet asegura que con "tus letras, sus actuaciones, tu gusto por la comida, las buenas conversaciones, estúpidos bailes y las charlas de madrugada en la cocina devoras la vida". "La vida es tu arte y por eso tu música es tan inspiradora e importante".

Kravitz es uno de los representantes del rock más carismáticos del panorama. El ganador de cuatro Grammys tiene temas tan coreados como American Woman y Fly Away. Además de su estilo musical, Lenny presume de un estilo personal muy marcado, que aumenta su carisma y atractivo. Está previsto que esta primavera lance su 12º disco de estudio titulado Blue Electriz Light. Kravitz se confesó abrumado por las palabras que le dedicaron su hija y Denzel Washington, que le describió no solo como un amigo sino como "un hermano", recordando que se conocen desde hace 30 años.

Zoë, de 34 años, y Channing Tatum, de 43, se conocieron en 2021 cuando la artista buscaba protagonista para su primera película como directora, Pussy Island. El protagonista de Magic Mike fue el elegido. "Ya fuera preparándome té o poniendo a alguien en forma o lo que sea, él fue mi protector y fue increíblemente maravilloso y dulce", dijo la hija de Lenny Kravitz. Además, la artista confesó en una ocasión que este trabajo fue una "prueba" de su amor y tiene claro que salieron reforzados. El pasado mes de octubre se supo que se habían comprometido tras dos años de discreta relación.

Para el actor, bailarín, productor y modelo estadounidense será su segunda boda pues ya se casó en julio de 2009 con la también actriz y bailarina Jenna Dewan en una romántica ceremonia que tuvo lugar en Malibú (California). La pareja tuvo una hija, Everly, de 11 años. Los artistas anunciaron su separación en 2018. "Hemos decidido separarnos como pareja", señaló la pareja, que se conoció en los castings de la película de baile Step Up con la que se hicieron famosos. Zoë también estuvo casada con Karl Glusman, una unión que duró solo 18 meses (desde 2019 hasta finales de 2020).