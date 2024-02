Quién es quién en la 'modern family' de Lenny Kravitz: de su hija Zoë a su ex Lisa Bonet

Dentro de dos semamas le van a dar el Premio Icono de los People's Choice Awards 2024, algo que define bien la categoría que ocupa en el olimpo de los grandes referentes de la música. Convertido en una auténtica leyenda viva de su profesión, Lenny Kravitz aún tiene cuerda para rato y buena parte de esa inspiración le llega de la gente que lo rodea, especialmente si hablamos de una 'modern family' como la suya y a la que tanto apego tiene.

Han pasado más de tres décadas desde que irrumpió en la escena con su álbum debut titulado Let Love Rule, lo que suponía ya toda una declaración de intenciones sobre cuál es su visión de la vida. Que rule el amor, era el nombre de aquel álbum y a su vez un mantra que marca su personalidad, la de un hombre apasionado en todo lo que hace y que vive las relaciones personales de una manera muy particular.

Aquel disco, además, nació de los distintos estilos que el había ido absorbiendo desde niño: blues, gospel, jazz, reggae, pop, R&B, rock and roll... pero también del mundo íntimo que comenzaba a construir junto a la que es una de las mujeres más importantes que nunca conocerá: Lisa Bonet. Un espejo para las canciones que a él que le llegaba de su "familia, nuestro círculo de amigos... solo paz, amor y espíritu. Y eso es lo que surgió", cuenta a People.

Cuando comenzó su romance, él todavía no era muy conocido mientras que ella se había convertido en una rutilante estrella televisiva gracias a El show de Bill Cosby. Se vieron por primera vez en un concierto del grupo New Edition y ahí surgió el flechazo, algo que el propio Lenny recuerda en sus memorias: "Es como si fuera mi versión femenina", afirmaba, ya que ella también era hija de una pareja mixta como él.

Pasaron por el altar el 16 de noviembre de 1987 en Las Vegas, habiendo sido ya padres de la niña que los uniría para siempre: Zoë Kravitz. Cuatro años después de casarse, el matrimonio se rompió pero no así el afecto inquebrantable que se siguen teniendo. En aquella etapa, el cantante se hizo con la custodia de la pequeña y reconoce que la cosa no fue nada fácil: "Llevó su tiempo, pero ella es parte de mi vida y nunca saldrá de mi corazón ni de mi alma. Hoy en día soy lo que soy por nuestras vivencias juntos", subraya.

Tal es el cariño entre la expareja, que cuando ella rehizo su vida con el actor Jason Momoa y tuvo dos descendientes, el cantante neyorquino siempre los vio como si fueran su propia familia. "Estoy muy orgulloso de que sus hijos me llamen tío Lenny", comenta sobre Lola Lolani y Nakoa-Wolf, los dos pequeños de Lisa Bonet y el protagonista de Aquaman. "Todos estamos muy unidos y compartimos mucho amor", apostilla.

El intérprete de Are you gonna go my way? se suele referir a la estrella de Hollywood como "mi hermano", algo que podría haber quedado mermado cuando Jason y Lisa se separaron en 2022 tras 17 años juntos. Sin embargo, Lenny apoyó a los dos en ese duro trance y volvía a demostrar que su férrea amistad con ambos está a prueba de bombas. "Está todo bien. La vida sigue y el afecto continuará", aseveró entonces.

A punto de cumplir los 60 (eso será el próximo mayo), Lenny Kravitz también ha hablado en varias ocasiones de sus padres, ya fallecidos. Ellos eran la actriz Roxie Roker, una bahanameña a la que adoraba, y el productor de informativos Sy Kravitz, "un hombre judío muy seguro de sí mismo", según le definía el artista y con el que tuvo sus más y susmenos. Eso si, "antes de que muriera en 2005 hicimos las paces", confesó el cantante.

