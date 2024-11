El motivo por el que Channing Tatum y Zoë Kravitz habrían puesto fin a su relación

Channing Tatum y Zoë Kravitz formaban una de las parejas más glamurosas del universo Hollywood. Por eso, su inesperada separación ha sorprendido a todos. Después de tres años de relación y en medio de especulaciones sobre una próxima boda, el protagonista de Magic Mike y la actriz de Big Little Lies decidían poner fin a su relación y emprender caminos por separado. Aunque ni ellos ni sus representantes han hecho ningún tipo de declaración al respecto, una fuerte cercana ha desvelado cuál habría sido el motivo por el que han puesto fin a su historia de amor.

Se enamoraron en 2021 después trabajar juntos en la ópera prima de Kravitz, Parpadea dos veces (Blink Twice), en la que Tatum fue el protagonista. Gracias a su éxito se han convertido en dos de los profesionales de la industria del espectáculo más solicitados del momento, tanto delante como detrás de las cámaras. Durante los últimos meses, ambos han estado muy ocupados. Channing, de 44 años, está inmerso en 10 proyectos diferentes, incluida su última película Roofman, que actualmente se está rodando en Carolina del Norte.

Por su parte, Zoë, de 35 años, tiene cuatro trabajos en marcha, entre ellos la comedia alienígena Alpha Gang, dirigida por los hermanos Ethan y David Zellner, en la que compartirá pantalla con Cate Blanchett, Léa Seydoux, Riley Keough, Dave Bautista y Steven Yeun. Curiosamente, una película fue lo que les unió y esta cinta será la que les haga reencontrarse tras poner fin a su noviazgo, ya que Tatum será el protagonista del film.

Los dos artistas no dejan de encadenar un proyecto tras otro y, al parecer, esa podría ser la razón detrás de su ruptura. "Ambos tienen agendas extremadamente exigentes y eso fue en gran parte el motivo por el que se separaron", ha revelado una fuente cercana a la pareja a Us Weekly. Según la misma fuente, la relación de Channing Tatum y Zoë Kravitz habría llegado a su fin debido a a las dificultades para compaginar sus ocupadas vidas profesionales y familiares. “Los viajes y el trabajo se estaban convirtiendo en un problema”, añadía.

En algún momento, la ya expareja, que se comprometían hace un año, "se distanciaron". Una fuente cercana ha revelado a People que "no estaban en la misma onda desde hace tiempo", asegurando además que "habían empezado a distanciarse y se dieron cuenta de que no querían las mismas cosas”. Este proceso se habría acelerado después de finalizar la promoción de Parpadea dos veces, lo que les llevó a "replantearse" la relación.

Por ejemplo, Zoë compartía en agosto que no estaba segura de querer tener hijos. “Durante mucho tiempo, sentí que había algo mal conmigo. Estaba esperando que se encendiera esta luz en mi cabeza, y nunca lo hizo. Hay mucha presión sobre las mujeres para que tengan hijos, y existe la sensación de que si no los tienes, no tienes un propósito aquí”, explicaba a Esquire. Según la fuente, para Tatum, su hija Everly, de 11 años , a quien comparte con su exmujer Jenna Dewan , y su familia son "una prioridad”.

Por otro lado, aunque sus intereses y enfoques de vida eran diferentes, había elementos que los mantenían unidos. “Todo se vino abajo rápidamente después de que terminó su gira promocional. Zoë es una persona muy independiente. Después de su divorcio, dejó claro que no necesitaba necesariamente casarse de nuevo. Ella y Channing son polos opuestos". Sin embargo, a pesar de estas diferencias, su romance estuvo impulsado por "su amor por el arte y el cine, y eso fue lo que los mantuvo unidos", explicaba la fuente a Us Weekly.

Aunque el final de la historia de amor entre Channing y Zoë ha sido un shock para sus seguidores, no habría sorprendido tanto a sus allegados. “Los planes de boda estaban en marcha, pero ninguno de los dos se apresuró a llegar al altar”, ha comentado una fuente cercana a Tatum al citado medio Durante el proceso de planificación de su enlace, comenzaron a surgir diferencias significativas. Al parecer, los intérpretes "se dieron cuenta de que a largo plazo no iba a funcionar. Estaban mirando el panorama general y se dieron cuenta de que tal vez no eran la pareja ideal".