María José Suárez se sincera sobre Hiba Abouk en ¡HOLA!: sus declaraciones más impactantes

En exclusiva para ¡HOLA!, María José Suárez ha abierto las puertas de su casa, que acaba de reformar por completo y que se ubica en Coria Del Río (Sevilla), su pueblo natal. Allí, se ha sincerado completamente sobre las últimas polémicas de su culebrón con Álvaro Muñoz Escassi. No sólo nos ha mostrado su decepción con el exjinete, con el que rompió hace dos meses por una infidelidad. La empresaria también nos ha hablado claro sobre Hiba Abouk, con quien Escassi ha estado viéndose estas últimas semanas. Estas son las palabras más sorprendentes que nos ha dado María José.

“No estoy enamorada de él. Ya no”, nos ha afirmado con rotundidad nuestra protagonista.

En primer lugar, ha opinado sobre el viaje de su ex y la actriz en Túnez, que tuvo lugar el mismo fin de semana en el que la empresaria contó su ruptura en televisión. “Si te digo la verdad, no me sorprendió. Sé cuál es el ‘modus operandi’ de Álvaro y sabía que iba a pasar. Sé cómo actúa, le conozco muy bien”, nos ha dicho la también Miss España 1996. De hecho, nos ha asegurado que se "esperaba totalmente" y que se enteró de este viaje “como todo el mundo, por televisión”.

Estas palabras nos han llamado la atención, ya que María José sabíamos que había contactado con Hiba 'por Instagram' hace mes y medio, para avisarle de todo el revuelo mediático que estaba a punto de montarse cuando descubrió la infidelidad del jinete con Valerín, su amante transexual. “Sólo le conté lo que sabía: que Valerín no estaba conforme con el acuerdo al que había llegado con Álvaro y que estaba dispuesta a hablar, como me hizo saber. Se avecinaba tormenta y pensé que Hiba no querría estar expuesta a eso”, nos ha explicado la exMiss, antes de desvelar cómo fue esa conversación con la actriz. “Me lo agradeció y no fue mucho más. Sólo cruzamos palabras”.

Después de los últimos acontecimientos, le hemos preguntado a María José si entiende que Hiba haya estado viéndose con el ex jinete. “Tampoco tengo que juzgar a esta señora, a la que no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores, pero no tengo nada que decir sobre ella”, nos ha respondido rotunda. De la misma forma, la empresaria nos ha afirmado que no ha tenido la tentación de volver a contactar con la actriz. “Ya no tengo nada que hablar con ella. No soy nadie para advertirle sobre Álvaro ni para opinar de su vida o de lo que haga con él. Cada una tiene que vivir su vida”, nos ha expresado.

© DARÍO ARANYO "Me he dado cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba y que se puede salir reforzada de una situación así. Hace 20 años, hubiera salido peor parada"

Pero hay algo que María José nos ha contado sobre Hiba y Escassi que nos ha llamado la atención: lo que la actriz le dijo al exjinete cuando se conocieron, estando él todavía con la empresaria. “Fue cuando grabó el concurso de cocina en el que Hiba estaba participando”, nos ha recordado María José, refiéndose a la última edición de Masterchef Celebrity. “A la vuelta, le pregunté a Álvaro qué tal había ido todo y quiénes eran los concursantes”, nos siguió explicando.

¿Qué le contestó él? “Está Hiba Abouk, que es muy graciosa porque me ha dicho que yo era su amor platónico". Ahí le dije yo a Álvaro que era la misma frase que él decía de mí en todas las entrevistas y que él se rió. No hablamos más de ella. "Sí vi que comenzó a seguirla en Instagram ese día y a otros concursantes”, nos ha apuntado la ex Miss.

En la entrevista concedida a ¡HOLA!, María José también ha respondido a Escassi, quien ha dicho que no estaba haciendo daño a nadie con sus encuentros con Hiba. “En esta ruptura, cada declaración que ha dado Álvaro ha sido más desacertada que la anterior. Entonces, no voy a entrar en valorar ni cómo ha actuado después ni sus palabras. Él solo se define", nos ha asegurado.

© Darío Aranyo "No tengo que juzgar a esta mujer, no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores"

No obstante, la empresaria se ha mojado cuando le hemos preguntado si le han dolido las citas con la actriz. “Es una historia de ellos y ya no tengo que ver nada con esta historia, pero admiro a las personas que pueden pasar página así en menos de un mes…”, nos ha contestado. “Nosotros volvimos del crucero el 16 de junio y, según comentó a periodistas en el aeropuerto, nos habíamos casado en el crucero, haciendo referencia a lo bien que estuvimos”, nos ha seguido declarando.

“Días más tarde, después de enterarme de una infidelidad y dejar la relación, Álvaro ya estaba en otro país el 12 de julio con otra tercera persona… Que resulta ser una nueva ilusión”, nos continúa diciendo la empresaria entre risas. “En menos de un mes, tres mujeres… Desde luego, no son los valores que intento mostrarle a mi hijo. Ni por supuesto quiero una relación con una persona así”, ha espetado la andaluza.

Por último, María José ha explicado a ¡HOLA! por qué empezó a seguir recientemente al futbolista Achraf Hakimi, exmarido de Hiba Abouk, en redes. “Lo seguí el mismo día que a Mbappé porque sigo a muchos futbolistas. Estaba viendo los partidos de los Juegos Olímpicos con mi hijo e hicimos una porra: que la final sería España–Marruecos. ¡Hasta hablamos de él! Pero no tenía la intención que se ha dicho y lo dejé de seguir para evitar más comentarios, nos ha contado. De esta forma, María José nos ha asegurado que ya ha pasado página a Escassi. “No estoy enamorada de él. Ya no”, nos ha afirmado con rotundidad.

© DARÍO ARANYO "No soy nadie para advertirle sobre Álvaro ni para opinar de su vida o de lo que haga con él. Cada una tiene que vivir su vida”, nos ha expresado María José cuando le preguntamos si ha pensando en volver a contactar con Hiba.