Álvaro Muñoz Escassi revela el motivo por el que no le pide matrimonio a María José Suárez

La polémica que la pasada semana marcó la salida de Tamara de MasterChef (fue muy criticada la actitud de Jordi Cruz y la cadena retiró el programa de su plataforma web) no ha frenado el ritmo del programa. En su nueva entrega, los concursantes se enfrentaron a nuevos retos culinarios tras los que se produjo una nueva expulsión. En la cuerda floja quedaron dos de los aspirantes que más están dando que hablar en esta edición, Maicol y Samya, aunque el elegido para colgar el delantal fue el colombiano. "Era mi sueño, os veía desde Colombia y es una explosión de emociones" dijo antes de abandonar el espacio. En esta entrega visitó las cocinas el jinete Álvaro Muñoz Escassi, que quedó segundo en la última edición de MasterChef celebrity y que reveló por qué todavía no le ha pedido a María José Suárez que se case con él.

El jinete explicó por qué todavía no ha pedido matrimonio a la diseñadora asegurando que está esperando "a que lo vea claro". "Es que no quiero que me diga que no. Como no la veo todavía convencida…". Aclaró así que hasta que no vea que ella está dispuesta a darle el "sí quiero" no se atreverá a hacerle la pregunta. La propia María José Suárez contó por qué no se quiere casar con el jinete a pesar de que mantienen una estable relación desde hace unos tres años. "Estamos muy bien así y está todavía en cuarentena, no te creas que va a ser así de la noche a la mañana" dijo la diseñadora con humor en De viernes.

Escassi dio algún que otro consejo a los aspirantes, a quienes les propusieron diferentes recetas con garbanzos. Trabajaron por relevos en tres equipos: uno formado por Maicol, Gonzalo y Alberto otro por María, Celeste y Pilar y el último por José, Samya y Pulga. Hicieron humus, hamburguesa de garbanzos, falafel y por último un curry con garbanzos, recetas que tuvieron que hacer en diferentes tandas. Las ganadoras fueron María, Celeste y Pilar. En la prueba de exteriores visitaron el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque del Ayuntamiento de Madrid para rendir un homenaje a la moda española.

Los jueces de Maestros de la costura, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo, salieron de su taller para ponerse al frente de la prueba: tenían que elaborar su primer cóctel compuesto por cinco elaboraciones, cuatro saladas y una dulce, de cocina fusión del chef Hugo Muñoz. Samya fue la capitana del equipo formado por María, Gonzalo, Alberto y Jose, y Celeste, la del otro equipo formado por Pilar, Maicol, Pulga, Ángela. Los ganadores fueron los primeros, pues el segundo equipo se equivocó en las recetas y presentó platos diferentes a los solicitados.

Los delantales negros pensaban que iban a cocinar, pero inesperadamente fueron los que acabaron formando el grupo de los aspirantes que quedaban en la cuerda floja. Escogieron a Gonzalo, Samya, María, Maicol y Pulga. Tuvieron que elaborar un plato libre con los ingredientes que acertaron probando otras recetas. Los jueces valoraron el resultado y acabaron eligiendo a Maicol para que abandonara el programa.