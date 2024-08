La separación 'interminable' de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Después de saber que Jennifer Lopez y Ben Affleck están a un paso del divorcio y tienen pensado anunciarlo a finales de verano, ha sucedido algo que ha dejado muy descolocados a sus fans. La diva de la música, de 55 años, ha sido fotografiada en Los Ángeles y... ¡sorpresa! ha vuelto a ponerse su alianza de boda.

© GTRES

© GTRES

Lo último que sabíamos es que Jennifer se sentía "humillada" y estaba muy molesta con Ben por todo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas. La diva de la música se había deshecho de todos sus símbolos de amor y no llevaba ni su alianza, ni el espectacular diamante de color verde con el que el actor le pidió matrimonio, ni los collares tan románticos que solía llevar con sus iniciales o el apellido Affleck.

Por eso estas imágenes han provocado tanto revuelo: ¿qué significa que haya decidido ponerse otra vez su anillo de boda? ¿está queriendo mandar algún mensaje? Sólo ella lo sabe...

© GTRES

En las fotos puede verse a una JLO muy seria y cabizbaja llegando al conocido restaurante que tiene en Beverly Hills el chef Edoardo 'Edo' Baldi y que está especializado en gastronomía de la Toscana. La actriz, que llevaba un conjunto vaquero, top blanco y botines con taconazo, no estaba sola sino que la acompañaba Emme, uno de los mellizos que tuvo con el también cantante Marc Anthony, y su gran amiga y productora Elaine Goldsmith-Thomas.

© GTRES

Elaine ha sido uno de los principales apoyos de Jennifer a lo largo de todos estos años tanto en lo personal como en lo profesional, ya que han trabajado como socias en infinidad de proyectos: en películas como Sucedió en Manhattan, Obsesión, Jefa por accidente, Una boda explosiva, Mother y Atlas; en series como Shades of blue y documentales como Jennifer Lopez: Dance Again, Jennifer Lopez: Halftime y, más recientemente, This Is Me... Now: Una historia de amor.

© GTRES

© GTRES

© GTRES

Mientras tanto, seguimos sin saber cuál será el siguiente paso que dará la pareja. Lo que sí que sabemos es que Ben Affleck sigue con normalidad con su día a día. El protagonista de Batman está totalmente volcado en sus nuevos proyectos y está aprovechando para disfrutar de tiempo con sus hijos: Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12, que nacieron de su matrimonio con Jennifer Garner.

© GTRES Ben Affleck fotografiado el pasado mes de junio en sus oficinas de Beverly Hills

© GTRES

© GTRES Ben Affleck con sus hijos en un restaurante de Santa Monica en julio de 2023

El director de cine se compró una mansión por 19 millones de euros el 24 de julio, es decir, el mismo día del cumpleaños de Jennifer, y fuentes cercas a la cantante han asegurado que para ella "una puñalada en el corazón". "La decisión de Ben de mudarse a su propia casa ha sido el insulto final", ha publicado RadarOnline.

© GTRES Jennifer Lopez buscando casa el 6 de agosto

© GTRES

Es por ello que la diva del Bronx ha decidido hacer lo mismo y ha empezado a buscar casa. Quiere "encontrar un nuevo hogar para empezar de cero" y ya la hemos visto visitando algunas mansiones en Beverly Hills.