Las Pelotaris 1926: la inspiradora historia de un grupo de mujeres que rompieron barreras en el deporte

Imprescindibles

Las Pelotaris 1926

© SkyShowtime

La historia del deporte femenino no ha tenido demasiado reflejo en la ficción audiovisual, pero casi siempre que una película se ha centrado en él, lo ha hecho para reivindicar esa parte de combate contra los tópicos, contra las costumbres patriarcales, como punta de lanza de la lucha por la igualdad. Cintas como Ellas dan el golpe (1992) o Quiero ser como Beckham (2002) reflejan diferentes aspectos de ese movimiento colectivo desde perspectivas y épocas diferentes, pero queda mucho por ver de esas mujeres que quisieron romper barreras e hicieron de su lucha personal una conquista que ya va teniendo repercusiones en la sociedad, a la vista del gran triunfo deportivo y social de la selección española femenina de fútbol, a nivel nacional e internacional.

Aun así, faltaba una serie que quisiera remontarse a las pioneras del deporte, y Las pelotaris 1926 recoge la historia real de unas mujeres que se reivindicaron en el deporte y en la vida en una disciplina tan masculina como la pelota vasca y en un tiempo tan convulso como los años 20. Con tres protagonistas magnéticas —María de Nati, Claudia Salas y la mexicana Zuria Vega—, Las pelotaris no solo es lucha: es también romance, intriga y aventura. Y engancha.

Nos encanta porque... Tiene una bellísima puesta en escena y la historia es apasionante.

Te gustará si te gustan... Las chicas del cable o Tiempo entre costuras.

Dónde verla: SkyShowtime

Estrenos de la semana

Las azules (Drama)

© AppleTV+

Inspirada en la verdadera historia de la incorporación de las mujeres a la Policía mexicana en los años 70, esta serie, protagonizada por Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado, cuenta cómo cuatro brillantes policías llegan a su nuevo puesto no solo para enfrentarse a un asesino en serie, sino también para descubrir que el nuevo escuadrón femenino solo es un truco publicitario.

La veremos porque... Tiene esa atractiva mezcla entre drama histórico e intriga criminal.

Dónde verla (31/07): AppleTV+

Asesinato para principiantes (Investigación criminal)

© Movistar+

Serie británica sobre el asesinato de una estudiante que queda resuelto cuando justicia y sociedad condenan a su novio. Solo Pip, una inteligente y resuelta joven, no cree en su culpabilidad y está dispuesta a averiguar la verdad. El culpable, o los culpables, sigue ahí fuera y no dejarán fácilmente que Pip lo descubra..

La veremos por... Sus ingredientes de culpables injustos y verdades ocultas, y un toque juvenil fresquito.

Dónde verla (01/08): Netflix

El día (Thriller)

El mayor éxito de la televisión belga de las últimas décadas es una serie sobre un atraco en una pequeña ciudad flamenca. Su original planteamiento consiste en recrear el atraco, su descontrol, la ardua negociación con la Policía de principio a fin, pero en los episodios pares, desde el punto de vista de los atracadores y los rehenes, y en los impares, de la Policía.

La veremos por... La originalidad de la idea de contar el suceso desde las perspectivas enfrentadas.

Dónde verla (06/08): Filmin

Descubrimos a... María de Nati

© GTRES ONLINE Podrás verla en Las pelotaris 1926 (SkyShowtime)

De pequeña quería ser futbolista. Es hincha de nuestras ganadoras del Mundial de fútbol.

Debutó con 17 años interpretando a Pilar de Borbón de niña en la serie El Rey (2014).

A pesar de su juventud —27 años— tiene muchas series a las espaldas. La hemos podido ver en El secreto de Puente Viejo, Entrevías, Madres o Tierra de mujeres, entre muchas otras.

Le apasiona la moda, y ya ha protagonizado reportajes en cabeceras prestigiosas.

© SkyShowtime

Su actor favorito es Javier Bardem, con quien trabajó en El buen patrón.

Se define como "una persona sonriente a la que le gusta estar bien, muy perseverante con mi trabajo y a veces alocada…".

¿Playa, campo o ciudad? Dinos dónde estás... y te diremos de qué series puedes disfrutar

Las vacaciones estivales representan una oportunidad única para colocarse bajo el aire acondicionado y revisar series antiguas en esas horas centrales de insoportable calor. Puedes aprovechar para ver de nuevo clásicos como Mad men, Juego de tronos, A dos metros bajo tierra o Élite, cuya octava y última temporada se estrenó el pasado día 26, pero nosotros te proponemos algunos títulos que no desentonen con tu lugar de descanso o que te hagan viajar con la mente adonde quisieras estar.

Si te vas a la playa...

Desde el pasado 10 de julio se puede ver en el canal EnFamilia la clásica serie española Verano azul, para que los nacidos en los años 70 y 80 vuelvan a disfrutar de los entrañables Julia y Chanquete y de esa pandilla de niñas y niños que veraneaban en Nerja, y además enseñársela a las nuevas generaciones.

Si no quieres regodearte en la nostalgia, puedes trasladarte a los resorts de lujo en Hawái o Sicilia que salen en las entretenidísimas dos temporadas de The White Lotus (Movistar+) —a la espera de las nuevas aventuras en Tailandia—, o viajar a México con la serie de misterio y romance El resort (Movistar+) o la divertida Acapulco (AppleTV+), llena de enredos.

Si lo que te gustan son las series procedimentales de asesinatos inspiradas en el estilo Agatha Christie, tienes las catorce temporadas de Crimen en el paraíso (Atresplayer) o las similares Una vida menos en Canarias (Netflix) y Crimen en el trópico (Calle13). Pero si de lo que realmente disfrutas es de las vacaciones en familia y en el Mediterráneo, no puedes perderte la estupenda Los Durrell (RTVE).

¿Lo tuyo es el campo?

Está recibiendo muchísimos elogios la serie El marqués (Prime Video) —centrada en el tristemente célebre crimen de los Galindo—, y sobre todo el trabajo de Víctor Clavijo. Y la verdad es que está francamente bien y es adictiva. Menos sangre y mucha más diversión hay en las cuatro temporadas de El pueblo (Prime Video, Mitele), en la que un grupo de urbanitas acuden a repoblar un pueblo abandonado de Soria que no está tan abandonado como pensaban.

© Prime Video

Si lo que te gustan son las pelis de sobremesa, el día 24 se estrenó Sullivan’s Crossing (EnFamilia), sobre una neurocirujana que regresa a su pueblo natal. También puedes sumergirte en el Oeste americano con Kevin Costner y la familia Dutton en las cinco temporadas de Yellowstone (SkyShowtime), y sus precuelas 1883 y 1923. O viajar a la campiña inglesa y disfrutar con la deliciosa Todas las criaturas grandes y pequeñas (Filmin).

Si no puedes abandonar el asfalto...

Pero si tus huesos van a quedarse reposando en el sofá de casa, puedes revisar las dos temporadas de The Bear (Disney+), antes de la llegada de la tercera, el 14 de agosto. Lo mismo puedes hacer con las tres de Emily in Paris (Netflix), cuya cuarta llega el 15 de agosto, o las de Solo asesinatos en el edificio (Disney+), cuya cuarta llegará el 24. O entregarte a la bonita historia de amor de Un cuento perfecto (Netflix), a los encuentros románticos y gastronómicos de Foodie Love (SkyShowtime, Movistar+), al duelo vitivinícola de la maravillosa Gotas de Dios (AppleTV+) o a los arrebatos desenfrenados de La pasión turca (Netflix).

© Disney+

En las tres temporadas de Riviera (Movistar+, SkyShowtime) puedes buscar amor, lujo, rencillas familiares y crímenes, pero si lo que te gusta es el cine negro clásico con un giro, tienes la imprescindible Sugar (AppleTV+), protagonizada por Colin Farrell, o la genial Tokyo Vice, con dos temporadas en Movistar+.

La favorita de... Joaquín Prat

© GTRES

"Parece poco original. Pero se unen los secretos, el amor y la intriga, y al final me entretiene y me ayuda a desconectar"

"Me gustan todo tipo de series, pero ahora estoy viendo una serie alemana, Maxton Hall, que me parece un disparate", nos dice Joaquín Prat. El presentador nos cuenta que a él le ayuda a desconectar tras un largo día de plató. "Está ambientada en un colegio británico muy elitista. Me río de lo absurda que es. Está la chica pobre, que está becada y es considerada el patito feo, que se enamora de un chico de clase alta. Una historia que parece “poco original”, pero se unen los secretos, el amor y la intriga, y al final me entretiene y me ayuda a desconectar".

Aunque reconoce que hay series muy buenas, su serie de cabecera puede ser Marbella, protagonizada por Hugo Silva. "Me encantó. Retrata muy bien lo que es el crimen organizado. No cae en el morbo y al final es una serie española muy bien hecha", nos dice. Joaquín Prat reconoce que es muy cinéfilo, así que no pierde la oportunidad de recomendar a los lectores de ¡HOLA! una película que ha visto recientemente: La tierra prometida, donde le ha fascinado la actuación de Mads Mikkelsen y Amanda Collin. "Además, es danesa, y como mi madre es de allí, pues me toca algo".

Maxton Hall (Romántica )

© PRIME VIDEO

El fenómeno silencioso de este final de curso ha sido esta serie alemana ambientada en un college británico, en el que una joven de origen humilde y becada se convierte en testigo involuntario de un secreto explosivo y uno de los chicos más populares del instituto se ve obligado a tratar de silenciarla. Lo que al principio surge como una rivalidad enciende una inesperada chispa entre ambos.

Dónde verla: Prime Video