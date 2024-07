Almudena Cid nos cuenta cuál es su serie favorita (y por qué no deberías perdértela)

"Years and years me flipó", nos confiesa Almudena Cid cuando le preguntamos por su serie favorita. Sin dudar un instante, la exgimnasta tiene clara la respuesta. De entre las miles de series que se estrenan anualmente en las plataformas, Years and years tiene un hueco especial en el corazón de Almudena. "Me encantó para poner un poco la visión que tengo en este momento de la vida, para tener cierta responsabilidad conmigo misma". Esta miniserie británica de 6 episodios se estrenó en la BBC en 2019, y cuenta con un reparto muy suculento, encabezado por la oscarizada actriz Emma Thompson. La historia se centra en una familia dentro de la sociedad británica, y presenta el avance, particularmente en Reino Unido entre 2019 y 2034, hacia un futuro distópico, repleto de problemas como el populismo político, el cambio climático o el dominio de las tecnologías. "Es una anticipación de adónde podríamos ir como sociedad", nos cuenta Almudena.

Years and years (Drama distópico)

La familia Lyons, que vive en Manchester (Reino Unido), está compuesta por la nonagenaria abuela Muriel, Daniel —casado con Ralph—, Stephen y Celeste —padres de familia—, Rosie —que busca un nuevo amor— y Edith —embarcada en causas humanitarias—. La miniserie de seis episodios sigue sus vidas durante 15 años, a partir de una noche crucial de 2019, momento en el que todo cambió.

Dónde verla: Movistar+

Imprescindibles

Clanes: Amor y venganza en el podio mundial

Tras el éxito arrollador de Fariña en 2018, poco se ha tratado el asunto del narcotráfico en Galicia que, como dejaba claro la serie, está tan entretejido en la política y la sociedad, no solo gallegas. Pero esa serie y el libro de Nacho Carretero, en el que se basaba, dejaron muy claro el funcionamiento de los clanes que lo manejaban. La serie de Netflix Clanes, una gran producción gallega, que se ha situado en el primer lugar de lo más visto en 29 países, bebe de esas fuentes para contar una historia clásica de venganzas y búsqueda de justicia en ese entorno. Rodada principalmente en Cambados (Pontevedra) y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, cuenta la peripecia de una abogada madrileña de gran éxito que, tras el asesinato de su padre, se entera de que fue un testigo protegido por la justicia y que declaró en contra del patriarca del clan de los Padín, que está a punto de salir de prisión. Decidida a hurgar en su pasado, se establece en la localidad gallega y allí contacta con Daniel, heredero del clan, que opera en su lugar hasta su liberación. Hecha con grandes medios, la serie no solo se centra en la pareja protagonista, sino que se expande a otras tramas alrededor del clan, ofreciendo intriga, acción y emoción. Muy entretenida.

Nos encanta por... Su ágil ritmo y la variedad de tramas.

Te gustará si te gustan... Fariña, Marbella, Antidisturbios...

Dónde verla: Netflix

Estrenos de la semana

Ángela (Thriller)

Remake de la serie británica Angela Black, Ángela es una mujer aparentemente feliz en su matrimonio, que esconde una realidad de maltratos continuos. Un día se reencuentra con un excompañero del instituto, por el que se sentirá inmediatamente atraída y que, además, le revela secretos sobre su marido. Está protagonizada por Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez.

La veremos porque... No podemos evitar engancharnos a estas historias de engaños y seducción.

Dónde (14/07): atresplayer

Under the bridge (Basada en hechos reales)

La adolescente Reena Virk, de 14 años, fue a una fiesta con sus amigos y nunca volvió a casa. A través de una periodista y una agente de policía local, la serie nos llevará hasta el hermético mundo de las jóvenes a las que acusaron de asesinato.

La veremos porque... Trabaja en ella Lily Gladstone, que este año estuvo nominada al Oscar.

Dónde (10/07): Disney+

Sunny (Comedia negra y misterio)

Suzie es una mujer americana en Japón, cuyos marido e hijo desaparecen en un misterioso accidente de avión. Como "consuelo" le dan a Sunny, un robot doméstico fabricado por la empresa de su marido, y juntos descubren lo que le ocurrió a su familia.

La veremos porque... Su premisa recuerda a Black Mirror.

Dónde (10/07): AppleTV+