Entrevistamos a Carrie Preston por su nuevo papel en la serie 'Elsbeth'

Protagonista de Elsbeth, Carrie Preston: entrevistamos a la nueva Colombo

"Yo también soy muy buena en hacer muchas cosas a la vez"

Interpretó a Elsbeth Tascioni por primera vez hace 14 años, y nunca tuvo claro que fuera a volver a interpretarla. Fue en la primera temporada de The Good Wife: una abogada tan astuta como extravagante. Después de eso, consiguió 19 apariciones más entre esta serie y su secuela, The Good Fight, y un Emmy en 2013. Ahora, Carrie Preston ha dejado de ser la actriz invitada para tener su propia serie, Elsbeth, cuya primera temporada puede verse en Movistar Plus+. Hablamos con la actriz a su paso por Madrid, una ciudad que visitaba por primera vez y que le ha encantado, según nos contó.

—¿Cómo ha sido este regreso sorpresa, pero a la vez esperado, del personaje de Elsbeth?

—Durante estos 14 años que he interpretado a Elsbeth siempre ha sido con la idea de "¿será la última vez?", porque es lo que pasa cuando eres un actor invitado y estás ahí para una historia específica. Así que en todas esas ocasiones me sentía muy agradecida por esa nueva pequeñita oportunidad. Por eso, ahora que tengo la oportunidad de interpretar al personaje todo el tiempo, también siento esa gratitud, pero además es muy estimulante para mí, porque es un personaje que me encanta. Elsbeth es muy curiosa, muy positiva, es una persona brillante y todo eso me inspira a mí como persona.

—¿Qué te ha dado Elsbeth en todos estos años y qué has aprendido de ella?

—Lo mejor es la perspectiva positiva, ese optimismo. Eso es lo que más me gusta. Y que ella tiene esa curiosidad, porque los demás a veces parece como que nos acostumbramos a una situación cuando es algo que ya conocemos; Elsbeth no, ella nunca se acostumbra a las cosas —ríe—, siempre sigue mirando todo con esa curiosidad y creo que es una manera muy buena de vivir. La serie es en Nueva York, donde yo llevo viviendo 30 o 40 años, por lo tanto, lo conozco más que de sobra, estoy totalmente acostumbrada, pero ahora que lo veo con los ojos de Elsbeth, también vuelvo a vivir esa curiosidad y ese descubrir las cosas por primera vez.

—¿Qué te parece que te consideren la nueva Colombo?

—(Ríe). Es verdad que hace 14 años, cuando los King me hablaron de este personaje, ya tenían esa referencia de una Colombo mujer. Es decir, incluso en el origen esa era la idea y el génesis del personaje. Esta abogada que veía las cosas de manera diferente, alguien poco convencional al que se llama cuando ya nadie ha podido resolver el crimen, el delito o la situación. Y es verdad que ahora se ha continuado con ello, pero no solo eso, sino que además se ha adoptado la estructura de Colombo. Al principio del episodio vemos el asesinato y luego ya entra Colombo, en este caso, Elsbeth.

—¿Hay algún rasgo de su personalidad que compartas con ella?

—Sí, yo diría que también soy muy buena en lo que llamamos multitasking. En hacer muchas cosas a la vez. En todo lo demás, desde luego que no (ríe), ella es muchísimo más inteligente no que yo, sino que la mayoría de la gente.

—¿Cómo llegaste desde su Georgia natal a ser actriz?

—Hacía teatro desde niña, cuando tenía ocho o nueve años. Mi hermano también era actor y hacía obras de teatro y yo quería ser como él. Luego estudié en la universidad, después un posgrado y terminé en Juilliard, que es una escuela de interpretación muy famosa de Nueva York, y la verdad es que sabía desde pequeña que esto era lo que quería hacer, así que me siento muy afortunada de estar aquí.

Imprescindibles

Fuimos los afortunados: La serie sobre el Holocausto que no te puedes perder

La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto son unos de los hechos históricos más representados en la ficción escrita y en pantalla, sea pequeña o grande, quizá como intento de comprender lo sucedido en uno de los momentos de mayor degradación del ser humano. En este caso, y utilizando como material de partida un best seller homónimo de Georgia Hunter, la serie Fuimos los afortunados se centra en una familia polaca, los Kurc, que se ve afectada por los graves acontecimientos, que obligan a su disgregación. La acción se inicia en una celebración familiar de Pascua de 1937 —a la que incluso se une uno de los hijos, Addy (Logan Lerman), que vive en París como compositor de cierto éxito— y transcurre a lo largo de una década en la que todos los miembros de la familia emprenden un camino distinto: Halina, la hija pequeña (interpretada por Joey King, todo un descubrimiento); Addy, el músico; Mila, la hermana mayor, que está embarazada; el hermano mayor, Genek, y el mediano, y Jakob, y los padres, por supuesto. Diez años de huida, supervivencia, búsqueda, amor, con una permanente sensación de amenaza que lo impregna todo, pero con una emoción y humanidad que perviven. Muy recomendable.

Nos encanta por... Su intensidad y su sensibilidad.

Te gustará si te gustan... Los dramas históricos con componente emocional.

Dónde verla: Movistar+

Estrenos de la semana

Las pelotaris 1926 (Drama)

En los años 20, Idoia, Itzi y Chelo, tres jugadoras de pelota vasca, intentan superar prejuicios y limitaciones para alcanzar sus sueños. Para ello tendrán que romper moldes en un mundo en el que a las mujeres se les negaba la libertad y la ambición. La serie, protagonizada por las actrices españolas Claudia Salas (Élite) y María de Nati (El secreto de Puente Viejo) y la mexicana Zuria Vega, ha sido rodada entre España y México.

La veremos porque... Tiene todos los ingredientes que nos gustan: mujeres luchadoras, amor, aventura y hasta thriller.

Dónde (5/07): SkyShowtime

Boiling point (Thriller gastronómico)

Secuela de la estupenda película Hierve (Filmin) y creada por el mismo equipo, la miniserie de cuatro capítulos se centra en una joven cocinera que intenta tomar las riendas de un restaurante, situado en el barrio londinense de Dalston, y hacerse un nombre en ese complicado mundo.

La veremos porque... la película fue una gratísima sorpresa.

Dónde (3/07): Movistar+

Hasta que te mate (Crímenes)

Delia, enfermera, conoce en un pub a John, y entre ellos surge enseguida la chispa. Pero a medida que avanza su relación, Delia empieza a ver cosas raras en John que le hacen sospechar de su pasado y pensar que tiene una personalidad oculta.

La veremos porque... No podemos resistirnos a estas historias.

Dónde (9/07): Filmin

Tesoros escondidos

Party down (Comedia)

Un grupo de jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo de la interpretación, trabajan mientras tanto de camareros. Este título, estrenado en 2009 y de solo dos temporadas, se ha convertido en serie de culto. Hasta tal punto que se ha rodado una tercera con los mismos actores 13 años después. Es muy divertida y está llena de caras conocidas.

Te gustará si te gustan… Series como The Office.

Dónde verla: Filmin

Mayor of Kingstown (Drama)

La familia McLusky controla el negocio de las prisiones en la ciudad ficticia de Kingstown de principio a fin, hasta que uno de sus miembros se convierte en alcalde. Por fin ha llegado la tercera temporada de esta serie, tras el grave accidente del protagonista, Jeremy Renner, con una máquina de nieve.

Te gustará si te gustan… Series como Succession o The Wire.

Dónde verla: SkyShowtime

La película de la semana: drama histórico con una gran historia de amor

La tierra prometida (Drama)

El célebre y atractivo actor sueco Mads Mikkelsen (Hannibal, Otra ronda) interpreta a un exsoldado que pide al rey la concesión de unas tierras yermas en Jutlandia para intentar cultivarlas, en este peliculón apasionante que aúna épica, amor, luchas por la justicia, un malo malísimo y una preciosa historia de amor.

La veremos porque... Es como una gran novela decimonónica, como Guerra y paz.

Las inesperadas parejas reales de Los Bridgerton: actrices y actores que se han enamorado durante el rodaje

El roce hace el cariño, sin duda. La serie sobre ese idealizado mundo de la aristocracia británica en el siglo XIX, sus amoríos y sus conflictos, que es Los Bridgerton, sigue dándonos muchas alegrías. Aparte de la tempestuosa relación entre Penelope Feathe­rington y Colin Bridgerton, esas pasiones e intrigas, a veces más propias de una telenovela, pero que en nuestra serie de cabecera vienen disfrazadas de oropeles, encajes, frufrús y flores (muchas flores) —todo ello en estilo regencia—, han traspasado la pantalla y han dado como fruto relaciones entre los actores que trabajan en ella. De la serie de Netflix, cuya última temporada ya podemos ver al completo en la plataforma, han salido tres parejas y unos cuantos rumores: Hannah Dodd y Victor Alli, Bessie Carter y Sam Phillips y Harriet Cains y Luke Thompson.

Prudence Featherington y Lord Debling

Fue el primer noviazgo real de la serie en salir a la luz. Aunque sus personajes no interactúan, entre ellos surgió la chispa en el inicio del rodaje de la tercera temporada, en 2022, y para mayo de 2023 ya compartían casa. Han acudido a muchos actos juntos, a veces acompañados de los padres de Bessie, la actriz Imelda Staunton y el actor Jim Carter (Downton Abbey).

Philippa featherington y Benedict Bridgerton

Luke Thompson es uno de los candidatos para protagonizar la cuarta temporada de la serie, y en esta tercera, su personaje, Benedict, ha sido uno de los más relevantes. Harriet ha dado vida a Philippa, una de las hermanas de Penelope Featherington, desde la primera temporada. Aunque no han hecho oficial su relación, han aparecido juntos en muchas ocasiones.

Francesca Bridgerton y Lord John Stirling

Hannah Dodd y Victor Alli se conocieron durante el rodaje de la tercera temporada de la serie y llevan juntos desde entonces, como muestran las fotos de la première de Londres. Según sus declaraciones, esta relación fuera de la pantalla les ha facilitado mucho su trabajo, aunque confiesan que la pareja en la ficción pasa por muchas más amarguras y problemas. Los fans de las novelas originales —aunque la serie no sigue su orden estricto— sabrán ya del destino de la pareja tras su boda. No vamos a desvelar nada.

