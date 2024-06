Vuelve la gran ficción policíaca, 'The Good Wife', con el estreno de su último 'spin-off': 'Elsbeth'

Imprescindibles

Elsbeth

Una encantadora versión moderna y urbana de 'Se ha escrito un crimen'

La gran serie de abogados The Good Wife ha dado lugar a (de momento) dos spin-offs bien diferentes, con personajes recurrentes de aquella, desarrollados como protagonistas de series nuevas. Si The Good Fight adoptaba como protagonista a la genial Diane Lockhart (la no menos genial Christine Baranski), jefa de Alicia Florrick en el bufete, esta Elsbeth se centra en un personaje más anecdótico en The Good Wife, que también apareció en The Good Fight: la pizpireta, entrometida y listísima Elsbeth Tascioni. Vuelve también a encarnarla la actriz Carrie Preston —a la que pudimos ver este año en la película Los que se quedan—, y podemos decir que no hay ninguna otra actriz mejor para el papel.

En la nueva serie, Elsbeth se traslada a trabajar a Nueva York, para ayudar a la policía a investigar asesinatos y, a la vez, llevar a cabo una operación secreta. Poco a poco, tras un comienzo un poco atropellado, se irá haciendo con el cariño de los compañeros, porque el de los espectadores lo tiene desde el principio, con su aparente despiste vital, su estrafalario estilo, su sagacidad y su asombro ante todo lo neoyorquino. La serie es muy entretenida, ideal para esos momentos en los que se busca, simplemente, pasar un buen rato en familia.

Nos encanta por... La misma Elsbeth, que es como Jessica Fletcher con cuatro bolsos a la vez.

Te gustará si te gustan... Series como Solo asesinatos en el edificio.

Dónde verla: Movistar+

¿Cómo era Máxima antes de ser reina?

La irrupción de la argentina Máxima Zorreguieta, en el mundo de las monarquías europeas, se produjo a la vez que la de otras mujeres sin sangre azul, que se casaron con príncipes herederos: Letizia Ortiz, Mary Donaldson, Mette Marit e incluso Kate Middleton, cada una en su estilo, y con mucho o poco revuelo, supusieron un soplo de aire fresco. Pero parece que Máxima lo ha llevado a un extremo, por lo menos en lo que a estilo se refiere: dada a los diseños y colores llamativos, a los estampados exuberantes y a los sombreros grandes, sus apariciones públicas siempre han llamado la atención, tanto en actos oficiales como en asuntos más privados. Se ha desvelado también como una gran madre de familia, siempre pendiente de sus tres hijas, de su educación y de su bienestar.

Esta nueva serie, que ya se puede ver en Antena 3 y en la plataforma Atresplayer, indaga en la figura de la ya Reina de Holanda, antes de su matrimonio con el príncipe Guillermo: su infancia, su educación en Argentina y Nueva York, sus inicios como fotógrafa y su pedida de mano, hasta que saltó el escándalo sobre su familia. La miniserie, de seis capítulos, está basada en la biografía Máxima Zorreguieta: Madre Patria, de Marcia Luyten y empieza con la visita de Máxima a la Feria de Abril de Sevilla, donde, en una fiesta, conoce a Guillermo. Está protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves y el actor holandés Martijn Lakemeier.

Estrenos de la semana

Tierra de mujeres

Comedia dramática

La actriz, directora y productora Eva Longoria vuelve a protagonizar una serie, 20 años después de Mujeres desesperadas. En esta Tierra de mujeres, que también produce y que adapta una novela de Sandra Barneda, está acompañada por la gran Carmen Maura y la debutante Victoria Bazúa. Una madre neoyorquina se ve obligada a huir, por los turbios asuntos financieros de su marido, junto a su madre y su hija.

La veremos porque... La pareja Maura + Longoria como madre e hija puede ser explosiva.

Dónde verla (26/06): AppleTV+

The Veil: red de mentiras

Espionaje

La peculiar y peligrosa relación entre dos mujeres que juegan al letal juego de verdades y mentiras, en el trayecto desde Estambul hasta París y Londres. Entre las sombras, la CIA y la DGSE colaboran para impedir un potencial desastre. Está protagonizada por Elizabeth Moss (Mad Men, El juego de la criada, Top of the lake...).

La veremos porque... Elizabeth Moss parece que no tiene miedo a ningún tipo de papel.

Dónde verla (26/06): Disney+

Mi Lady Jane

Amor y aventuras

Reinterpretación de la historia de la monarquía inglesa, en la que Eduardo VI, el hijo del Rey Enrique VIII, no muere de tuberculosis, Jane Grey no es decapitada, ni tampoco su bribón marido Guildford. En el centro está la brillante Jane, coronada Reina de la noche a la mañana y en el punto de mira de infames villanos que quieren su corona... y su cabeza.

La veremos porque... Nos gusta jugar a cambiar la historia y al '¿qué hubiera pasado si...?'

Dónde verla (27/06): Prime video

Jessica Alba, heroína de acción

Detonantes

Acción

La actriz californiana Jessica Alba parece haberle cogido el gusto al género y, tras protagonizar la saga de Los 4 Fantásticos, ha abandonado los superpoderes, pero no la acción en las películas. En esta interpreta a una militar que vuelve a su pueblo natal, para hacerse cargo del bar familiar tras la muerte de su padre. Deberá averiguar por qué murió, y eso le hace enfrentarse a una peligrosa banda que campa a sus anchas por la localidad.

La veremos porque... Nos gustan las historias de mujeres fuertes que llevan las riendas de su vida.

Dónde verla: Netflix