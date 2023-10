Las primeras imágenes de la serie sobre Máxima de los Países Bajos

Siguiendo la estela de The Crown, en la que se recrea la historia de la Familia Real británica, y de la serie que se prepara sobre el Carlos Gustavo de Suecia, la monarquía de Países Bajos también va a ser llevada a la pequeña pantalla. El foco se pone esta vez sobre la reina Máxima y se adentra en mostrar su vida antes de cruzarse con el entonces heredero al trono, el príncipe Guillermo. La plataforma Videoland ha preparado seis capítulos que se estrenarán en primavera de 2024 y de los que se han publicado ya las primeras imágenes: "La historia de la entonces economista argentina Máxima que trabaja en Nueva York y el príncipe heredero Guillermo Alejandro".

VER GALERÍA

-Conoce a Delfina Chaves, la actriz argentina que interpretará a la reina Máxima y es amiga de dos artistas españoles

-Las imágenes más curiosas de la reina Máxima con tocado y tacones en el campo rodeada de ovejas

La cadena ha publicado el tráiler, un adelanto en el que se puede ver a la Reina vestida de rojo bailando muy animada en una fiesta a escasos pasos del Rey, que la mira muy atento y sonriente e incluso se anima a bailar a su lado. Depués la vemos en una escena cotidiana en casa, lavándose los dientes y contándole a una amiga la escena mientras imita los gestos del hijo de la reina Beatriz. "Bailaba así, mira... Yo no puedo estar con alguien que no sepa bailar", le dice. En ese momento llaman al timbre, abre la puerta y se encuentra al futuro monarca. "Hi", le dice visiblemente nerviosa y sorprendida. "Buenos días", responde Guillermo visiblemente contento.

VER GALERÍA

La producción comenzó a grabarse este mismo año con Martijn Lakemeier (29) y Delfina Chaves (27) como protagonistas. El actor, ganador de un Golden Calf (el Goya neerlandés) asegura que no se lo pensó ni un instante cuando le ofrecieron ponerse en la piel del Rey y considera "un honor y un desafío arrojar luz sobre lo que sucedió fuera de los focos durante el período en el que Maxima y Willem-Alexander se enamoraban perdidamente". Por su parte, la intérprete argentina reconoce que se puso a temblar cuando le comunicaron que era la elegida porque nunca imaginó interpretar en su carrera un papel así.

-Llega el momento de Alexia de Países Bajos: así gana protagonismo la mediana de los Orange

VER GALERÍA

La serie sobre la reina Máxima relata cómo empezó a trabajar en Nueva York procedente de Argentina, el día que conoció al entonces heredero al trono neerlandés al coincidir en 1999 en la caseta del Real Club de Andalucía de la Feria de Abril (Sevilla) a su traslado a los Países Bajos, donde se comprometieron y pusieron, con su boda, el broche de oro a una historia en la que el amor ha triunfado. El guion de los capítulos se basa en el libro Moederland: Los años jóvenes de Máxima Zorreguieta, que publicó a finales de 2021 la escritora Marcia Luyten.

Loading the player...

Haz click si quieres ver el capítulo de Grandes Crónicas, ‘De la realidad a la realeza’ donde se analiza cómo han cambiado las casas reales en las últimas décadas. Hace medio siglo que un heredero europeo no se casa con una princesa y es que cada día más la realeza da entrada a hombres y mujeres sin sangre azul. Máxima de Holanda, la reina Letizia, Kate Middleton y Meghan Markle son los ejemplos más recientes de que los cuentos de hadas si se cumplen. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!