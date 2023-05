Los detalles de la versión sueca de 'The Crown' sobre la 'fascinante' vida del rey Carlos Gustavo, contados por su guionista La primera temporada abordará los primeros diez años de vida del monarca, que celebra su Jubileo de Oro

La historia de la Familia Real sueca va a ser llevada a la pequeña pantalla en una serie que está en proceso de preparación. Así lo ha confirmado la guionista Åsa Lantz, que ha adelantado en Svensk Damtidning numerosos detalles sobre cómo va a ser esta crónica sobre la vida de los Bernadotte que se centra especialmente en el rey Carlos Gustavo, quien este mismo año celebra su Jubileo de Oro, es decir, medio siglo en el trono. Monarki, como se ha titulado el proyecto de TV4, recuerda mucho a The Crown, de Netflix, que lleva ya seis temporadas abordando las diferentes etapas de los Windsor y siendo un éxito de audiencia.

La primera temporada, de seis episodios, comenzará con el nacimiento del monarca y repasará sus primeros diez años de vida. La trama de los capítulos iniciales, cuyos actores protagonistas aún se desconocen, girará en torno a la familia más cercana de Carlos Gustavo, incluyendo a sus padres, sus cuatro hermanas y sus tíos. Para mostrar la etapa infantil del Rey, que heredó el título directamente de su abuelo y no de su progenitor, ya que falleció antes de su ascenso al trono, el equipo ha estado hablando "con personas cercanas" que han ensañado además algunos rincones del castillo que no están abiertas al público.

La guionista ha comentado que en estos momentos "estamos trabajando a plena capacidad, en pleno apogeo, es importante que quede muy bien". No en vano, considera que la historia de Carlos Gustavo "es diferente y fascinante" además de "completamente desconocida". En ese sentido, la productora Josefin Tengblad ha indicado que quieren transmitir historias que conmueven y se han decantado por la de los Bernadotte porque "toda Suecia tiene una relación con la monarquía y su historia, independientemente de si estás a favor o en contra". Además, considera que "agregar nuevas experiencias y dimensiones a la historia de la vida del rey es una tarea prestigiosa para nosotros".

La reacción de la Familia Real

Fue hace dos años cuando se confirmó que se preparaba esta serie sobre la Familia Real, una noticia que no fue bien recibida por los Bernadotte, a juzgar por las palabras de la princesa heredera. "Preferiría no aparecer como personaje. Quizá esté fuera durante toda la temporada", indicó Victoria de Suecia. Desde la Casa Real aseguraron que "no hemos estado involucrados de ninguna manera" pero que sí se pusieron en contacto con ellos desde la producción para preparar el guion. "La guionista Åsa Lantz quería preguntar algunas cuestiones sobre la documentación y en base a eso respondimos, aclararon. Los responsables de la cadena que está detrás del proyecto han dicho que el público encontrará ciertas semejanzas con la película El discurso del rey en el sentido de que ha tenido personas alrededor que han tratado de cambiarle.

