La respuesta de Victoria de Suecia al inicio del rodaje de la 'The Crown' sueca La serie sobre la vida del rey Carlos Gustavo ha comenzado ya su filmación y tiene inquieta a la familia, como se desprende de las palabras de la princesa

La The Crown sueca es ya una realidad que incomoda, y mucho, a la Familia Real sueca. Así se deduce al menos de las recientes palabras de la princesa Victoria cuando le preguntan acerca de Monarki, la nueva serie que repasará la vida del actual rey del país, Carlos Gustavo, que ya ha comenzado su rodaje. "Preferiría no aparecer como personaje. Quizá esté fuera durante toda la temporada" apuntó la heredera que ha cumplido esta semana con compromisos como la apertura de las esclusas entre el lago Maralen y el mar Báltico y una conferencia de archivos en Estocolmo, a la que acudió con su madre, la reina Silvia. Con igual claridad se han pronunciado desde la Casa Real asegurando que no han estado involucrados en el desarrollo de esta historia, que se prolongará durante seis capítulos.

"No hemos estado involucrados de ninguna manera" apuntan, aunque sí que detallan que desde la producción se pusieron en contacto con ellos para perfilar el guion. "La guionista Åsa Lantz quería preguntar algunas cuestiones sobre la documentación y en base a eso respondimos". Todavía no han transcendido detalles acerca de los actores que encarnarán a la familia o los temas que se tratarán, aunque sí se sabe que el proyecto se lleva preparando varios años. La propia Åsa Lantz comentó hace unos meses en Variety que con esta historia pretende dar a conocer al, para muchos desconocido, rey sueco.

"Otros reyes y reinas han tenido impacto en los eventos internacionales. La historia de nuestro rey es diferente, no como muy conocida a nivel internacional, pero sí fascinante. Para muchos de nosotros, es completamente desconocido" apuntó. Los responsables de la cadena TV4 aseguran que la historia tiene semejanzas con la película El discurso del rey en el sentido de que ha tenido personas alrededor que han tratado de cambiarle.

Ascendió al trono con 27 años

La ficción hará un repaso por la vida del rey Carlos Gustavo desde su infancia hasta la actualidad, historia que se prolongará durante seis capítulos aunque la intención de sus creadores es alargarla varias temporadas. El rey Carlos Gustavo ascendió al trono sueco tras la muerte de su abuelo en 1973, dado que su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, había fallecido en un accidente de avión en 1947. Tenía solo 27 años y ya habló en alguna ocasión de lo complicado que había sido para él crecer sin una figura paterna. Se casó con la reina Silvia en 1976 y han tenido tres hijos, Victoria, Carlos Felipe y Magdalena.

En los guiones se podrían incluir controvertidos capítulos sobre su matrimonio o su comportamiento más personal (visitas a clubes nocturnos por ejemplo) que ya fue objeto de comentarios en 2010 en alguna biografía no autorizada, The Reluctant Monarch. Tanto revuelo causaron entonces estas revelaciones que incluso se le preguntó por una posible abdicación en favor de su hija Victoria. "He hablado con mi familia y la reina y hemos decidido pasar página y seguir adelante porque son cuestiones que ocurrieron hace mucho tiempo".

También fueron comentados los desórdenes alimenticios que sufrió en la adolescencia su hija Victoria, que habló abiertamente sobre este tema en un documental con motivo de sus 40 años. "Necesitaba tiempo para resolver las cosas y recuperar mi equilibrio, conocerme a mí misma, descubrir dónde estaban mis límites, no presionarme demasiado... He pasado por momentos difíciles" admitió.