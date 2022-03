La princesa Victoria, Daniel de Suecia y sus hijos unos forofos más en el fútbol

La princesa Victoria de Suecia asistió el pasado sábado junto a su marido el príncipe Daniel y sus dos hijos, Estela, de 9 años, y Óscar, de 5 años, al fútbol. La familia al completo no se quiso perder la oportunidad de animar a la selección de Suecia en el partido de las eliminatorias europeas clasificatorias para el mundial de Qatar de 2022. El encuentro enfrentaba a los suecos contra Kosovo en el estadio Friends Arena en Solna, a las afueras de Estocolmo y, desde el palco, la familia no paró de animar a su equipo como auténticos forofos. A los pequeños príncipes Estelle y Óscar no les faltaba detalle e iban ataviados con la camiseta de la selección con su nombre a la espalda. Disfrutaron de lo lindo y no pararon de cantar, gritar y vitorear a su equipo en todo momento. Unos seguidores de excepción que dieron suerte a la escuadra amarilla que acabó ganando el partido por 3 goles a 0. Cada uno de los tantos anotados fueron coreados y celebrados por todo lo alto por la familia al completo como auténticos hinchas.

Estaba siendo una jornada tan divertida que la heredera al trono de Suecia quiso tener un recuerdo de manera gráfica y no dudó en sacar su teléfono móvil para inmortalizar el momento mientras sus hijos posaban encantados junto a su padre. Pese a su victoria sobre Kosovo, a Suecia aún le quedan algunos encuentros para conseguir su pase definitivo al mundial de Qatar, y tendrá un rival duro de roer puesto que uno de esos partidos será contra la selección española ya que comparten grupo. El rey Felipe VI también es un gran aficionado a los deportes y suele asistir siempre que tiene ocasión a apoyar a la roja, quien sabe si en ese partido puedan juntarse ambas familias en el palco a animar a sus respectivos equipo nacionales.

No es la primera vez que la princesa Victoria de Suecia y su marido el príncipe Daniel asisten al campo de fútbol para apoyar con entusiasmo a su equipo nacional, ya lo hicieron en 2017 en un partido de Suecia contra la selección italiana en el que sufrieron junto a su equipo que finalmente logró la victoria. Un triunfo que, tanto la futura Reina de los suecos como su marido celebraron eufóricamente desde sus asientos.

Además de apoyar al deporte de su país, a la heredera de la corona también la hemos visto practicar algunos de ellos como fútbol, remo, hípica, ciclismo o pesca, entre otros. Daniel de Suecia también es conocido por ser una gran amante del deporte, no en vano fue el entrenador personal de la Princesa, y siempre ha estado particularmente involucrado en conseguir que todos los que le rodean estén en plena forma. Y parece que sus hijos siguen sus pasos ya que, según reveló a Sportbladet: "Oscar va a una escuela de fútbol, pero Estelle prefiere baloncesto", desveló. Además, este verano montaron en el jardín de su casa unas pequeñas olimpiadas para que sus hijos pudieran disfrutar con algo que les encanta y apasiona. "Estaremos al aire libre tanto como podamos. Vamos a pedalear, nadar y jugar", explicaba la pareja.