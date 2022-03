Victoria de Suecia, premiada como la mujer sueca del año

Es la futura reina de Suecia y está dejando claro, año tras año, que no hay mejor candidata. La princesa heredera Victoria de Suecia ha recibido este jueves el premio SWEA International's Swedish Woman of the Year, una ocasión celebrada desde 1989 y que señala a las mujeres que representan y dan protagonismo al país nórdico dentro y fuera de sus fronteras. Para ello ha lucido un estiloso vestido blanco y dorado, de cuello perkins e inspiración floral de Valerie Stockholm, y ha recogido el galardón de la mano de la princesa Cristina, su tía, presidenta honorífica de la asociación organizadora. Cada año se celebra con una pequeña ceremonia, en donde se entrega una medalla a la protagonista y se ofrece una cena en su honor en el Milles Garden, un museo de arte y jardín de esculturas, ubicado en la isla de Lidingö en Estocolmo.

Victoria ha sido la receptora de este prestigioso premio que en 2019 se llevó la activista Greta Thunberg, y ha sido porque, según Barbro Sachs-Osher, la cónsul de Suecia en San Francisco, la Princesa heredera representa todo con lo que la organización "se identifica: una Suecia contemporánea y moderna, abierta, inclusiva, con pensamiento ambiental y cuidado". "Estoy feliz y emocionada", ha escrito la hija de Carlos Gustavo de Suecia en la página oficial de la Familia Real. "SWEA ofrece algo que sé que significa mucho para los expatriados en el extrajero, ese acceso a una comunidad, una red que se extiende por todo el mundo y donde pueden encontrar apoyo, amistad y más", ha añadido.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros los esfuerzos que hacéis para promover la cultura sueca, las tradiciones y el idioma", ha añadido la futura Reina, que ha lucido un diseño creado en Estocolmo para respaldar, una vez más, la moda local. Una tendencia a la que también se han unido en los últimos meses otros royals europeos, apoyando la economía de sus respectivos países y favoreciendo la sostenibilidad.

Un verano redondo

Este galardón es la guinda perfecta a un verano feliz y familiar, lleno de planes para la Familia Real. Hacía un año y medio que Magdalena de Suecia no volvía a su país a causa de la pandemia, y con su llegada se han celebrado ocasiones como el 44 cumpleaños de su hermana Victoria o el bautizo de Julian, el tercer bebé de los príncipe Carlos Felipe y Sofía. Además no han faltado eventos culturales o carreras de coches para los royals, que han retomado la actividad después de un año en el que las citas en la agenda real se han visto considerablemente reducidas a causa de las circunstancias sanitarias, incluso a pesar de que el país nórdico haya optado por una política de mínima intervención durante la crisis de la COVID-19.

