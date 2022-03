Magdalena de Suecia disfruta de una noche de música al aire libre con parte de la Familia Real

Tras un año y medio lejos de su país, la princesa Magdalena regresaba a Suecia a finales de junio para disfrutar del verano al lado de los suyos, con los que no deja de disfrutar de planes estivales. El último de ellos ha tenido lugar este mismo fin de semana, cuando ha estado en uno de los conciertos enmarcados en Solliden Sessions. Se trata de un festival por el que están pasando algunos de los artistas nórdicos y al que ha asistido acompañada de su marido, Chris O´Neill, su primogénita Leonore y algunos miembros de la Familia Real como los reyes Carlos Gustavo y Silvia, su cuñado el príncipe Daniel y su sobrina Estelle. Los siete juntos escuchaban la noche del sábado en directo la voz de Lena Philipson, quien ocupó el escenario junto a tres músicos para protagonizar un espectáculo íntimo pero dinámico que animó a todos los espectadores.

Los Bernadotte, vestidos todos con ropa cómoda e informal y abrigados para hacer frente a la bajada de temperaturas en las noches de verano de Suecia (concretamente de la isla de Öland), entraron al recinto caminando y compartiendo conversación. Ya desde ese momento todas las miradas se posaron en las pequeñas Estelle y Leonore (tienen 9 y 7 años respectivamente) ya que hacía tiempo que no se veía a las primas juntas y su curiosidad y espontaneidad no pasaron desapercibidas entre los asistentes. La hija de la princesa Magdalena no paró de señalar entusiasmada a diferentes puntos del recinto, en el que hay un aforo máximo de 500 personas para poder garantizar las medidas de seguridad.

Divididos en dos filas, los Reyes suecos, su hija, sus dos nietas y sus yernos se sentaron en unas sillas negras de plástico cerca del escenario, que está ubicado en el restaurante Kaffetorpet del castillo de Solliden, a unos metros de la residencia estival de la Familia Real. Minutos antes de comenzar la actuación se los pudo ver charlando entre ellos animadamente y, una vez que la artista comenzó a interpretar los temas de su último disco, estuvieron todos muy atentos y participativos. Es un plan que han organizado al margen de la agenda pública. Así lo ha confirmado la portavoz de palacio, Margareta Thorgen, quien ha indicado que están de vacaciones privadas según recoge Svensk Dam. Es por eso que no hay explicación oficial del motivo por el que la heredera al trono, el príncipe Oscar y los duques de Värmland con sus niños no se han sumado a esta cita cultural.

Los dos eventos que Magadalena de Suecia no se perderá

Magdalena de Suecia está "muy feliz" de volver a su país y de pasar tiempo nuevamente con su familia, a la que había visto por última vez en diciembre de 2019 con motivo de los premios Nobel y de un acto para la Fundación Childhood en Estocolmo. De nuevo en casa, tiene por delante unas semanas llenas de días señalados. El día 14 de julio volveremos a verla con sus padres y hermanos en el concierto que se hace tradicionalmente para la princesa Victoria coincidiendo con su cumpleaños. Tras reunirse todos en las ruinas del castillo de Borgholm, será un mes después cuando vuelvan a celebrar otro importante acontecimiento: el bautizo del príncipe Julian. El hijo menor de Carlos Felipe y Sofia de Suecia recibirá las aguas bautismales rodeado de sus seres queridos en la iglesia del castillo de Drottningholm.

