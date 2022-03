Ya hay fecha para el bautizo del príncipe Julian, hijo de Carlos Felipe y Sofia de Suecia

Los Bernardotte se preparan para un importante acontecimiento: el bautizo del príncipe Julian. Ya hay fecha para que el tercer hijo de Carlos Felipe y Sofia de Suecia, que nació el 26 de marzo en el Hospital Danderyd, reciba las aguas bautismales tal y como han informado mediante un comunicado oficial emitido por la Casa Real. "El bautismo del príncipe Julian tendrá lugar en la iglesia del castillo de Drottningholm el sábado 14 de agosto de 2021", se puede leer en el inicio de este texto. Además, indican que las personas encargadas de oficiar la ceremonia religiosa serán "el predicador de la Corte Suprema, el obispo Johan Dalman, el pastor de Kungl y el párroco de la Royal Court Parish, Michael Bjerkhagen".

El bautizo del octavo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia marca un antes y un después en las tradiciones de la Familia Real por dos motivos. En primer lugar porque habitualmente los niños de los Bernardotte han recibido las aguas bautismales con tres meses de vida, pero el pequeño Julian Herbert Folke las recibirá con prácticamente cinco meses. Según recoge Svensk Dam, este cambio podría responder a la crisis sanitaria actual. En segundo lugar, tal y como han informado en el comunicado oficial, la ceremonia no será retransmitida en la televisión sueca tal y como sí ha pasado en ocasiones anteriores. No en vano, desde que Victoria de Suecia fue bautizada en 1977, todos los bautizos reales han sido emitidos en SVT, la televisión pública del país.

Cabe recordar que el nacimiento del príncipe Julian también fue diferente al de sus hermanos y sus primos ya que es el primero que se produjo tras los cambios que el monarca sueco hizo a finales de 2019, por los que indicaba que los hijos de Carlos Felipe y Magdalena de Suecia no pertenecen a la Casa Real ni realizarán tareas oficiales representando al jefe del Estado. Por tanto, desde su llegada al mundo, el pequeño de la familia no es alteza real aunque sí ocupa el séptimo puesto en la línea de sucesión al trono. Además, ha recibido el ducado de Halland, un título nobiliario es muy significativo porque anteriormente perteneció al príncipe Bertil (tío del Rey), en cuya casa, Villa Solbacken, vive ahora la numerosa familia formada por Carlos Felipe y Sofia. Además, con el nacimiento de sus otros dos hijos ya rindieron homenaje al príncipe, fallecido en 1997. No en vano, uno de los nombres de Alexander, su primogénito, es precisamente Bertil y el mediano, Gabriel, tiene entre sus nombres Carl, que también formaba parte del nombre completo de Bertil.

¿El reencuentro de toda la familia?

Esta celebración no solo nos permitirá ver nuevamente al príncipe Julian, al que hasta ahora solo han mostrado al salir del hospital y en unas fotos oficiales, sino que también podría ser la ocasión perfecta para volver a reunir a toda la Familia Real sueca. El Te Deum que se celebró para dar las gracias por el nacimiento del bebé fue privado y asistieron únicamente los Reyes, Carlos Felipe con su primogénito, el príncipe Alexander, y algunos familiares de Sofia de Suecia. Sin embargo, en esta ocasión podrían asisitir los Bernardotte al completo, incluida Magdalena de Suecia. La Princesa, su marido Chris O´Neill (ambos ya vacunados contra el coronavirus) y sus tres hijos, Leonore, Nicolas y Adrienne, tienen fijada su residencia en Estados Unidos pero está previsto que en verano regresen a Suecia, donde estuvieron por última vez en 2019. "El plan es que toda la familia regrese a casa por un período más largo este verano", ha dicho la portavoz de palacio, Margareta Thorgren.

