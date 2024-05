Jessica Alba celebra su cumpleaños con un increíble viaje a Chichén Itzá, México

La celebración de cumpleaños de Jessica Alba ha sido de lo más especial. La actriz, que el pasado 28 de abril cumplió 43 años, eligió México como destino para festejar esta fecha tan especial, específicamente el estado de Yucatán, desde donde se ha dejado ver de lo más feliz en copañía de algunas de sus amigas, y sumamente conmovida de poder hacer realidad uno de sus grandes deseos, que era conocer la zona arquelógica de Chichén Itzá.

Así lo compartió la actriz a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido algunos detalles de sus increíbles días en México, en donde la hemos podido ver recorriendo algunos de los sitios más emblemáticos de Yucatán, como lo es Chichén Itzá, en donde tuvo la oportunidad de ver de cerca la piramide de Kukulcán, una de las siete maravillas del mundo moderno, y hacer realidad su deseo de conocer esta increíble zona arqueológica: “¡Hace años que quería visitar Chichén Itzá! Deseo cumplido”, expresó la intérprete al pie de las fotografías que publicó en sus redes sociales.

Por otro lado, la actriz de raíces mexicanas también reflexionó sobre lo que significó hacer esta travesía de la mano de su círculo de amigas más cercanas, a quienes les agradeció por todo lo que juntas han construido. “El mejor viaje de cumpleaños que una chica podría pedir”, expresó la intérprete en las primeras líneas del mensaje que publicó en sus redes sociales. “Estar en este viaje de la vida con un círculo de mujeres que pueden dejar de lado las ideas de quiénes debemos ser y ser vulnerables y abiertas al crecimiento es más que mágico”, expreó conmovida.

La intérprete continuó dejando en claro la importancia que tiene para ella contar con su círculo de amigas, con quienes sin duda pasó unos días sumamente especiales en México. “Uno de los mejores regalos de la vida es una tribu de mujeres que se elevan unas a otras, así que gracias a mis #almashermanas, ¡las amo!”, finalizó la actriz, quien acompañó sus palabras de una serie de fotografías en las que mostró parte de la celebración de cumpleaños que tuvo en un lujoso resort de Yucatán.

El orgullo de Jessica por sus raíces latinas

En 2015, Jessica Alba habló de lo orgullosa de lo que se siente de tener raíces mexicanas. “En este país (Estados Unidos) me consideran latina y yo así me identifico también. Que crecí comiendo enchiladas. Es más: en mi casa el único plato al estilo americano que comíamos era spaguetti con carne. Me identifico con los mexicanos. Está en mi sangre, hable o no español”, dijo la intérprete en una entrevista concedida a la revista Siempre Mujer.