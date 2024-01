Elisabeth Moss, de 'El cuento de la criada', embarazada de su primer hijo

¡Menuda sorpresa! Elisabeth Moss, conocida como June Osborne en El cuento de la criada y Peggy Olson en Mad Men, está embarazada de su primer hijo. La actriz, de 41 años, ha compartido la feliz noticia en el programa de Jimmy Kimmel. "¿Estás embarazada o simplemente eres una actriz de método increíblemente comprometida?" , preguntó el presentador al ver sus curvas premamá. "Un poco de las dos cosas", respondió ella entre risas.

La intérprete, que nació el 24 de julio de 1982 en Los Ángeles, aseguró que estaba teniendo "mucha suerte" con su embarazo porque se encontraba "muy bien". Moss no compartió más detalles sobre su inminente maternidad. No desveló si el bebé que espera es niño o niña ni la fecha prevista de parto, pero, a juzgar por estas imágenes realizadas a su llegada al plató de televisión, no le queda mucho para dar a luz.

La actriz es muy hermética con su vida privada. En septiembre de 2008 conoció al actor y músico Fred Armisen en 'The Saturday Night Show' y sintió un auténtico flechazo. En ese momento, Moss tenía 26 años y Armisen 42. Se comprometieron tres meses después y en octubre de 2009 se casaron en Long Island City y la actriz optó por un vestido de Claire Pettibone. Un año más tarde, Moss solicitó el divorció alegando diferencias irreconciliables.

"Una de las mejores cosas que escuché decir a alguien sobre él fue que era muy bueno haciendo imitaciones, pero la mejor imitación que hace es la de una persona normal. Para mí, eso lo resume todo", dijo la actriz a Page Six sobre su relación con Armisen. El actor, por su parte, admitió que fue "un marido terrible". "Lo quiero todo rápido. Quiero casarme, quiero vivir juntos... y luego, después de uno o dos años, me asusto. Me asusto emocionalmente, y luego realmente me siento como, 'Dios mío, ¿quién es este extraño que está en mi casa?'", explicó.

Tras su divorcio, Moss comenzó a salir con el director de fotografía australiano Adam Arkapaw, al que conoció durante el rodaje de la miniserie después de conocerse en el set de la miniserie Top of the Lake. Estuvieron juntos tres años, de 2012 a 2015. En 2020 la actriz tuvo que desmentir un rumor que aseguraba que se había comprometido con Tom Cruise, seguidor de la Cienciología como ella.

En una entrevista concedida en 2022 a Daily Mail, Moss confesó sus ganas de ser madre. "'Definitivamente quiero tener hijos porque me ha inspirado mucho el tipo de madre que es mi mamá. Ella hizo algo hermoso conmigo”, dijo emocionada. "¡Y luego le daré el niño a mi mamá y ella podrá criarlo porque lo haría muy bien!", añadió en tono de broma. La actriz está tan unida a su madre que suele acudir con ella a las entregas de premios. Su padre, que era trombonista y manager de jazz, falleció hace unas semanas.