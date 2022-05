Elisabeth Moss explica que pasará con su personaje en la quinta temporada de 'El cuento de la criada'

En algún momento de este año (probablemente después del verano), podremos disfrutar de los nuevos episodios de El cuento de la criada, que ya está en pleno rodaje de su quinta edición, según ha contado su protagonista en una entrevista con Drew Barrymore. "Está yendo genial, estamos por la mitad... diré que es una temporada muy grande", ha explicado Elisabeth Moss, que interpreta a June Osborne desde 2017. "Estamos rodando mucho en exteriores, muy poco en el estudio, lo que para nosotros quiere decir que es muy grande. Estamos todo el rato en la carretera, muchos escenarios", ha asegurado a la actriz de Los ángeles de Charlie, lo que parece indicar que el universo de la protagonista se extenderá mientras se adapta a su nueva situación.

- Nuevos fichajes para la quinta temporada de 'El cuento de la criada': ¿qué se sabe hasta ahora?

VER GALERÍA

Después de lo ocurrido en la cuarta temporada, todo el mundo está expectante por saber cuáles son las consecuencias a las que tendrá que enfrentarse el personaje de Elisabeth Moss, y la actriz ha dado una pista: "El recorrido de June es muy grande, también el de otros personajes. Pero June está lidiando con lo que la libertad realmente significa". "¿Puede ser realmente libre y qué significa esa libertad? ¿Qué hace con su ira? Preguntas muy importantes con las que es fácil identificarse", ha insistido la intérprete, haciendo referencia al proceso de recuperación del trauma que la protagonista debe atravesar tras sus años encerrada y esclavizada en Gilead.

- Los creadores de 'El cuento de la criada' responden a si la quinta temporada será la última

No ha sido la única de las protagonistas que ha dado un pequeño anticipo de lo que está por venir. Recientemente también hablaba de ello Samira Wiley, que interpreta a Moira (y no sigas leyendo si no estás al día porque hay spoilers): "Volvemos exactamente donde lo dejamos. Todo el mundo que vio el final de la temporada se enteró de lo que le pasó al comandante Waterford (Josepth Fiennes). Así que June, como siempre, está metida en problemas. Pero vive en Canadá con mi personaje y con su marido, Luke". Por supuesto, la protagonista tendrá que enfrentarse a Serena Joy (Yvonne Strahovski), mujer del líder de Gilead que, además, estaba esperando un bebé con él a pesar de que ambos creían que no podían tener hijos. Si bien el matrimonio se había tambaleado en temporadas anteriores, este puede ser un punto de partida para nuevas tramas que enfrenten a ambas mujeres.

VER GALERÍA

- Joseph Fiennes, de 'El cuento de la criada', disfruta de la Feria de Sevilla junto a su mujer española

"Nada bueno, nada bueno. No está contenta", aseguraba Elisabeth Moss a Andy Cohen durante una recientemente aparición y haciendo referencia, precisamente, al personaje de Serena. Sobre todo, hay que recordar que June, para que la mujer del comandante fuera consciente de su implicación en el asesinato, le envió uno de los dedos de Waterford por correo. Un momento verdaderamente oscuro en la trama de la serie, que nunca deja a nadie indiferente, y ante lo que la actriz asegura que es solo el principio: "El problema es que solo es un hombre. No soluciona el problema entero".

Otros detalles que se han podido conocer por el momento fue el fichaje de Christine Ko (conocida por su papel en Dave) para interpretar a un personaje recurrente cuyo nombre será Lily. Será una refugiada de Gilead, el país ficticio y distópico en el que se ha convertido Estados Unidos, que ahora actúa como líder en el movimiento de la resistencia que está afincado en terreno canadiense.