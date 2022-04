Nuevos fichajes para la quinta temporada de 'El cuento de la criada': ¿qué se sabe hasta ahora?

La quinta temporada de El cuento de la criada ya ha comenzado la producción en Toronto (Canadá), y se han anunciado nuevos fichajes para la ficción que retoma la historia que contó Margaret Atwood en su novela de 1985. La serie contará en sus nuevos episodios con Christine Ko (conocida por su papel en Dave) para un personaje recurrente cuyo nombre será Lily. Será una refugiada de Gilead, el país ficticio y distópico en el que se ha convertido Estados Unidos, que ahora actúa como líder en el movimiento de la resistencia que está afincado en terreno canadiense. Se unirá a los personajes de Elisabeth Moss (June) o Samira Wiley (Moira).

La quinta temporada de El cuento de la criada se estrenará a finales de año y retomará la trama en la que nos quedamos, con June tras escapar de Gilead y habiéndose cobrado su venganza en Fred Waterford (Joseph Fiennes) tras las brutalidades a las que la había sometido. Después del final de la cuarta edición el showrunner, Bruce Miller, aseguró a The Hollywood Reporter que las acciones de la protagonista tenían en "potencial" de cambiar por completo las cosas "de muchas maneras". "Para ella podría ser deshonra o mandarla a la cárcel", desvelaba. "Pero, por otro lado, ¿quién va a saberlo? ¿Hay alguien que vaya a contarlo? También puede convertirse en inspiración para las criadas o directamente arruinar su reputación", insistía.

El personaje de Christine Ko no será una excriada sino que cumplía su posición en Gilead como Martha, es ruda e ingeniosa y tiene las cicatrices que demuestran las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su tiempo en los Estados Unidos. Una vez que alguien entra en el círculo de confianza de Lily se convierte en una feroz aliada.

La quinta temporada de El cuento de la criada se confirmó en diciembre de 2020, incluso antes de que se estrenara la cuarta. Entonces el showrunner no tenía claro si sería o no la última, cinco años después de que comenzara la trama con lo que había contado Margaret Atwood. "Elisabeth Moss y yo lo hablamos, así como el equipo de guion, y hemos estado comentándolo", reveló en una entrevista. En otra ocasión aseguró que no le gustaría poner fin a la serie, y en enero Ann Dowd, la actriz que da vida a la tía Lydia, desveló que sí habrá una sexta temporada.

Se ha especulado que el final de la ficción pueda llegar cuando se ponga en marcha el spin off de Los Testamentos, secuela de la novela original que publicó su autora en 2019. En esta nueva historia, Margaret Atwood quiso responder a todas las preguntas que habían surgido desde 1985 y cuenta cómo cayó Gilead a través de la mirada de tres nuevas protagonistas, alejándose de June.

