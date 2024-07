La actriz Aurora Carbonell, de 'Al salir de clase', desvela el calvario que ha sufrido en los últimos 8 años por una extraña enfermedad

Aurora Carbonell se hizo muy popular a finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000 al interpretar a Yasmina en Al salir de clase. Al terminar la emisión de la serie en julio de 2002 , la actriz alicantina siguió trabajando en papeles episódicos de otras producciones como Hospital Central, El comisario, Los misterios de Laura, Cuéntame cómo pasó o El secreto de Puente Viejo, entre otras muchas. Sin embargo, en los últimos años le habíamos perdido la pista y ahora conocemos el motivo. Aurora ha pasado por un auténtico calvario debido a una extraña enfermedad. Ella misma lo ha querido compartir con sus seguidores a través de un vídeo- y un post posterior- donde explica detalladamente todo lo que le ha ocurrido.

"La realidad es que llevo más de 8 años tratando de saber qué me estaba pasando", comenzaba diciendo la actriz. "Muchos de ellos estaba intentando sobrevivir a los días porque mi cuerpo no funcionaba bien y sentía que me estaba consumiendo… Se me deformaba la cara sin razón aparente, además de tenerla inflamada, la piel estaba escamada, insoportables dolores articulares, falta de hierro...Intoxicación por metales pesados, intolerancias alimentarias, infección de bacterias por el cuerpo, permeabilidad intestinal, disbiosis, todo mi sistema inmunológico estaba alterado". La actriz asegura que ahora está bien, "ya pasó todo", pero ha compartido varias fotos de los últimos años donde se aprecia el duro proceso que ha pasado. "La foto de la izquierda es del 2017, no estaba embarazada, la del centro del 2019, la talla 36 me venía muy grande y la de la derecha es actual. Ahora que todo está bien, comparto mi historia con la esperanza que pueda ayudar a otras personas".

A sus 48 años, Aurora vuelve a sonreír y afronta el futuro con muchas ganas pero antes de pasar página ha querido relatar su testimonio por si puede ayudar a otras personas. "Estos años han sido difíciles...También he pasado por errores médicos. Durante un año estuve con un diagnóstico equivocado de mi corazón. El día después de diagnosticarme esta lesión, mi gran amigo Borja, que tenía una patología similar y que llevaba años recuperándose, fallecía de madrugada en la cama por un infarto. Entenderéis mi miedo cada vez que me iba a dormir. Nunca tuve esa lesión, menos mal que pedí una segunda opinión. Han sido años dedicada a curarme y a cuidar a unos padres extraordinarios que, sin entender bien qué era todo lo que me estaba sucediendo, han estado pegados a mí".

© auroracarbonell

Afortunadamente, la pesadilla ya se ha terminado para Aurora, que confiesa que ha cambiado muchos hábitos de vida. "Ahora me cuido mucho: la alimentación, hago deporte, me rodeo de buena gente y me levanto todos los días con una ilusión inmensa, la vida también es esto. Ahora todo está bien. Muchas gracias por vuestros mensajes". Entre las muestras de cariño que ha recibido la actriz se encuentra la de su amiga y compañera de Al salir de clase Carmen Morales: "Mucho ánimo, mi amor. Que puedes con esto y con todo lo que se te ponga por delante! Eres muy valiente y muy preciosa!". Lolita, como muchos otros compañeros de profesión, no tenía constancia de lo que le ocurría: "No tenía ni idea , me alegro que estés bien ya tú eres fuerte y saldrás de esto un beso muy fuerte corazón". Elena Furiase también ha tenido cariñosas palabras para ella: "Aurora, todo mi corazón para ti!".