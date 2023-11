Elsa Pataky se reencuentra con sus compañeros de 'Al salir de clase'

Elsa Pataky cada vez que viene a España aprovecha para coincidir con sus amigos. La actriz, afincada en Australia con su familia, regresó a nuestro país para rodar un anuncio de la firma de zapatos de la que es imagen y se reunió con sus seres queridos, entre ellos sus compañeros de Al salir de clase, la mítica ficción que dio comienzo a su fulgurante carrera en el mundo de la interpretación y con quien mantiene muy buena amistad. Este fin de semana la que diera vida a Raquel Alonso en esta serie sobre un grupo de estudiantes ha hecho su particular reencuentro con Mariano Alameda, Roberto Hoyas o Athenea Mata, entre otros.

Han pasado nueves meses desde su última reunión y todos quedaron para asistir a la obra de teatro de una de las actrices de la serie en el teatro Lara de Madrid. "Vinieron a ver Madres algunos de mis compis más queridos de Al salir de clase [con importantes ausencias que esperamos ver pronto] Al llegar a casa pensé en la suerte que tengo de haberme encontrado con esta tribu de seres tan especiales que no han dejado de crecer y de evolucionar y con los que siempre me río, disfruto y aprendo tanto. Lo que Cuadri unió que no se separe nunca!", señala Athenea Mata, popularmente conocida como Elena Vidal en la serie y también recordada como Sonia en la película Campeones.

En esta agradable reunión también estaban, además de Athenea Mata y Elsa Pataky, Aurora Carbonell que daba vida a la joven marroquí Yasmina; Daniel Huarte al que los fans le recordarán como David Estrada; Roberto Hoyas que interpretaba a Alberto, el novio de Carlota (Pilar López de Ayala); y Mariano Alameda, el popular Íñigo, que dejó la actuación y ahora es profesor de yoga y guia espiritual. Han pasado 25 años ya del comienzo de esta mítica ficción que transcurría en el instituto Siete Robles, pero a pesar del paso del tiempo siguen manteniendo esa buena sintonía de unos jóvenes que comenzaban en el mundo de la interpretación y que hoy son consagrados artistas. Por ello, cada vez que su tiempo libre se lo permite tratan de coincidir y ponerse al día de su vida privada.

Elsa Pataky cada vez que puede se reúne con ellos -la última vez fue el pasado mes de febrero-. Esta vez, además de acudir al teatro, aprovechó para hacerse un cambio de look. La actriz compartió con sus seguidoresuna imagen en la que posa con un nuevo corte de pelo muy favorecedor, a base capas cortas y flequillo desfilado. La actriz madrileña se encuentra en un momento culmen de su vida personal junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos, India, y los mellizos Sasha y Tristan, y en lo que se refiere a lo profesional ha rodado uno de los títulos más taquilleros Poker Face, un filme de acción en el que trabajó junto a Rusell Crowe y su cuñado Liam Hemsworth.

