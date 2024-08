Mar Flores, una futura abuela despampanante, en unas vacaciones diferentes en Ibiza

Viendo estas imágenes de sus vacaciones en Ibiza, cualquiera diría que Mar Flores está a punto de convertirse en abuela: será en diciembre cuando nazca el bebé que esperan Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, la hija de Terelu. Pero es que la modelo está espectacular a sus 55 años, edad que cumplió a mediados de junio. Ya lo comprobamos hace unas semanas, cuando Mar posó para ¡HOLA!, y nos constató que lo suyo no tiene ningún misterio. "Físicamente, he pasado de hacer deporte dos o tres días a la semana a que sean cinco o seis, y de veinte minutos a hora y media. De momento, me va bien y mi cuerpo lo aguanta. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé", nos confesaba entonces, antes de añadir que estudiaba mucho su cuerpo "para tener más energía, sentirse mejor y cómo hay que alimentarse".

"Estoy rodeada de amor. Tengo cinco hijos maravillosos, me llevo muy bien con mis hermanos… No hay que hablar solamente de si estoy soltera o sola", confesaba a ¡HOLA! hace unos días

Mar presume de figura con sus bikinis. En concreto, el que lleva en esta imagen es de la firma Calzedonia, al igual que su camisa de lino en mismo color turquesa. En la imagen y debajo, aparece con uno de los amigos con los que está compartiendo vacaciones.

Nueva etapa sentimental

Además de por la llegada de su primer nieto, Mar está viviendo un verano diferente, al volver a disfrutar de un verano de soltera. No hay que olvidar que el pasado mes de febrero rompió definitivamente con el empresario mexicano Elías Sacal, tras ocho años de idas y venidas. Ahora, se encuentra con amigos en Ibiza, tal y como vemos en estas imágenes. Sin duda, Mar está 'rodeada de amor'. Ya nos lo explicaba hace unas semanas: "Tengo cinco hijos maravillosos, me llevo muy bien con mis hermanos y los tengo cerca; estoy muy bien rodeada ahora de personas que me quieren, que luchan conmigo. Creo que no hay que hablar solamente de si estoy soltera o de si estoy sola. Estamos en un siglo y en un año en el que se debería hablar de si se está feliz o satisfecho". Y a la vista está que se siente verdaderamente así, porque su cara —y su cuerpo— es el mejor espejo de su alma.