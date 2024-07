Mar Flores y el amor: ‘Mis relaciones no han sido fallidas’

“Por amor pierdo la cabeza”, nos dice Mar Flores. La modelo, que sopló las velas recientemente, no puede estar mejor. A nivel profesional, imparable. A nivel personal, la vida le sonríe, pues ha encontrado el equilibrio que tanto anhelaba encontrar en algún momento de su vida. En las páginas de nuestra revista, Mar habla sobre el amor y hace balance sobre las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida.

“Mis relaciones no han sido fallidas. Las he terminado cuando yo he querido, y si me han dejado, he dado las gracias después, porque tenían razón, era mejor terminar”, nos revela la modelo. Y añade: “Por ejemplo, la relación con el padre de mis hijos pequeños es fantástica, hemos estado veintitantos años casados y nunca nos hemos llevado mal”, refiriéndose a Javier Merino, el padre de sus cuatro hijos -Mauro, Beltrán y los mellizos Bruno y Darío-.

© Chesco López Sobre estas líneas, Mar Flores, quien confiesa en las páginas de nuestra revista que ha hecho "locuras" por amor

Javier Merino y Mar Flores pusieron fin a su matrimonio de manera amistosa, aunque para la ex modelo no fue demasiado fácil asumir que se terminaba su relación. Ambos tomaron caminos por separado en el año 2016, sin saber qué les iba a deparar el futuro. Sin embargo, la relación es estupenda entre ellos, pues su principal objetivo ha sido siempre el bienestar de sus hijos, quienes son conscientes de todo ello. “ Y mis hijos lo saben. Eso no me parece un fracaso. Las personas con las que compartes tu vida, a no ser que atenten contra ti y te hagan daño, no son enemigos”, nos cuenta.

Para Mar, los dos tomaron “una decisión muy valiente” en el momento de poner fin a su relación, a pesar de que seguían queriéndose “mucho”.

Por otro lado, le preguntamos a la empresaria si ha hecho muchas locuras por amor. Y con la naturalidad que le caracteriza, nos responde. “¡Pues yo creo que todas y todo el rato! Por amor pierdo la cabeza”, nos confiesa entre risas. Nos asegura que “lanzarse” por amor “es algo fantástico”. “En la vida hay que ser pasional, hay que sentir y ya está. Si encuentras y amas, fantástico, dalo todo. Si no lo encuentras o no lo quieres, pues tampoco pasa nada”. Además, este será su primer verano de soltera, pero aunque Mar es una mujer pasional y abierta al amor, tiene ciertos "requisitos" para compartir su vida con otra persona.