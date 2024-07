Mar Flores sobre su 'retiro' público: 'A mí se me ha juzgado diferente a las demás personas'

“La vida es precisamente eso: ensayo-error”, nos dice Mar Flores. Ella lo sabe bien. Después de cumplir 55 años -el pasado 11 de junio-, la modelo ha querido posar en las páginas de ¡HOLA!, presumiendo de una figura envidiable. Además, ha querido hacer balance de su vida, echar un vistazo al pasado y recordar aquellos momentos en los que se convirtió en uno de los personajes más buscados del mundo del corazón.

La década de los noventa no fue fácil para ella, y fruto de aquellos tiempos, la empresaria decidió tomar una decisión: 'retirarse' mediáticamente. "A mí se me ha juzgado de una manera diferente a como se juzgaba a otras personas, hombres y mujeres, y creo que con el tiempo las cosas se ponen en su sitio, y quien esté interesado así lo verá", nos dice. Le preguntamos si cree que la gente le ha prejuzgado sin conocerla. Mar es sincera: "Sí, y también ha habido mucha gente que me ha pedido perdón por haberme prejuzgado…También vivimos en una sociedad con muchos prejuicios. Cuando se escucha una mentira veinte veces, puede parecer una verdad, pero no es así", nos dice.

© Chesco López Sobre estas líneas, Mar Flores, quien puede presumir de una figura espléndida y envidiable a sus 55 años

Y añade: “ Y si además la persona con la que tienes que contrastarla no quiere hablar… ahí surge el problema. Hoy por hoy, yo no quiero entrar en esas cosas”.

La modelo decidió mantenerse alejada de la polémica, del foco mediático e intentar acaparar la menor medida de titulares, y sobre todo, buscar el equilibrio. "No soy guerrera, me gusta ser más tranquila, pero si hay cosas que me molestan, no me conformo. Me quejo, me rebelo y lucho por superarlo, o porque la persona que tenga enfrente comprenda mi manera de entender la vida". Esta decisión le ha ocasionado perder a personas a lo largo del camino. "Eso me ha costado perder algunos amigos, perder algunas relaciones pero, al fin y al cabo, las personas estamos hechas para ser libres en nuestras creencias y defenderlas. Y casada o soltera, trabajadora o no, simplemente por el hecho de ser mujer, viviendo en España, me he tenido que enfrentar a una sociedad que, aunque cada vez menos, era muy machista en su época", confiesa la empresaria.

