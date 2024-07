Mar Flores, de vacaciones con sus cuatro hijos pequeños, envía un mensaje a Carlo Costanzia, su primogénito

Mar Flores ha puesto rumbo al norte para disfrutar del verano en familia. La empresaria, de 55 años, ha compartido varias fotos de su escapada en las que aparece haciendo surf con sus cuatro hijos pequeños, Mauro (2003), Beltrán (2006) y los mellizos Bruno y Darío (2011), nacidos durante su matrimonio con Javier Merino, de quien se separó en 2016 tras más de 18 años juntos.

© marflores_mar

A pesar de su felicidad, la modelo ha reconocido que echa mucho de menos a su primogénito, Carlo Costanzia, que acaba de anunciar que va a ser padre con su novia, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. "Echando de menos al mayor de la familia", ha escrito Mar, un mensaje que no deja lugar a dudas sobre el profundo amor que siente por su hijo, de 31 años.

© marflores_mar

© marflores_mar

Según contó Carlo en la revista ¡HOLA!, tanto su madre como su padre, el aristócrata italiano Carlo Constanzia de Costiglione, recibieron la noticia de que iban a ser abuelos con gran sorpresa, pero también con alegría. "Obviamente, mi padre flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien", dijo el actor. "Con mi madre pasó exactamente lo mismo. Bueno, a ella le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba", añadió.

© marflores_mar

Semanas antes de conocer que Alejandra estaba embarazada, Mar se pronunció sobre la relación de los jóvenes. "Estoy encantada y mi hijo está muy contento. Tuve el placer de verlos, están muy felices y no hay más que decir. Nos hemos visto y es una cosa normal y natural", explicó. Además, afirmó que su único objetivo como madre es que sus hijos sean felices.

La hija de Terelu, por su parte, recordó en ¡HOLA! cómo fue su primer encuentro con la modelo. "Me dio mucha vergüenza cuando la conocí. Estas cosas me dan mucho respeto, pero la verdad es que todo fue muy bien y muy normal, la verdad. Ella fue muy simpática".