Neymar comparte por sorpresa las primeras imágenes de su tercera hija, fruto de una infidelidad a Bruna Biancardi

¡Neymar está de enhorabuena! El futbolista brasileño, de 32 años, ha dado la bienvenida a su tercera hija, Helena, que llegó al mundo el pasado 3 de julio en el hospital de Sao Paulo. Esta niña es fruto de una relación esporádica que el deportista tuvo con la modelo Amanda Kimberly. Affaire que se produjo al mismo tiempo que estaba con Bruna Biancardi, madre de su segunda hija, Mavie, de tan solo ocho meses.

Además de Helena y Mavie, el popular delantero es padre de Davi Lucca da Silva Santos, de 12 años, cuya madre es Carolina Dantas, su novia de la adolescencia. Precisamente, el que fuese jugador del Fútbol Club Barcelona ha estado visitando a la recién nacida junto a su primogénito, tal y como muestran las fotografías que ha compartido en sus perfiles públicos en la que ambos observan cómo la bebé duerme en su cunita a través de un cristal. En otra de las imágenes, es su orgulloso hermano mayor quién sostiene a la niña en brazos.

Por su parte, Amanda, que también es una conocida influencer que cuenta con una comunidad de seguidores formada por más de 800 mil personas, ha querido dar las gracias a sus seres queridos y al equipo médico que con tanto cariño la ha atendido a ella y a Helena. “No tengo palabras para cada una de las personas que han estado a mi lado en el momento más importante de mi vida”. La maniquí no ha hecho ninguna referencia al padre de la criatura, por lo que parece que entre ellos no hay ningún vínculo más allá de la bebé.

Neymar y Bruna Biancardi, una historia de amor llena de idas y venidas

La familia de Neymar crece mientras se mantiene la duda de si el deportista se ha dado una segunda oportunidad con Bruna Biancardi. A principios del pasado mes de junio, la expareja se reunió en la iglesia Nuestra Señora de Rosario de Fátima en Cotia (Brasil) para celebrar el bautizo de la pequeña Mavie. Así mismo, en mayo, el futbolista llevó a su hija al partido de su equipo, Al-Hilal Saudi F.C, y allí también estaba la maniquí. Dos encuentros que hicieron que se especulase sobre una posible reconciliación.

Lo cierto es que lo único que ha trascendido de forma oficial ha sido el punto final de su noviazgo en noviembre de 2023, tan solo un mes después de convertirse en papás juntos. “Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, informo que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo”, explicó en aquel momento la propia Bruna para zanjar cualquier polémica.

Cabe destacar que el futbolista y la modelo tuvieron un romance lleno de idas, venidas y plagado de rumores sobre las continuas infidelidades de Neymar De hecho, el portal de información brasileño Em Off, llegó a hacer público un acuerdo confidencial con el que podían mantener una relación abierta. Una inestabilidad personal que también se refleja en lo profesional, ya que tras un tiempo apartado de los terrenos de juego por una lesión, el deportista habría dicho adiós al Al-Hilal Saudi F.C para empezar una nueva etapa en el Santos, su primer club, en la próxima temporada según apuntan medios de comunicación del país carioca.