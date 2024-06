Neymar y su expareja Bruna Biancardi celebran juntos el bautizo de su hija

El futbolista Neymar Jr. y su ex la modelo e influencer Bruna Binacardi han bautizado a su hija, Mavie, de ocho meses. La expareja dejó a un lado sus diferencias para vivir un día muy especial junto a la hija que tiene en común y toda su familia. La pequeña recibió las aguas bautimales en una ceremonia celebrada en la iglesia Nuestra Señora de Rosario de Fátima en Cotia (Brasil).

En la misma ceremonia también recibió el sacramento la hija de la mejor amiga de la modelo, Hanna Carvalho. Ambas fueron madrinas de las niñas, una de la otra, respectivamente, y posaron así de sonrientes. "Bautizo de Marina & Mavie" publicó Bruna en su perfil oficial acompañado de un vídeo del oficio religioso donde muestra los detalles del bautizo.

La pequeña lució dos vestidos para su bautismo, bordados a mano, y realizados por Naelia Donatti Enxovais, uno para la ceremonia y otro para la celebración posterior. En todo momento Neymar posó muy sonriente junto a su expareja y el resto de la familia mientras hacía carantoñas a la pequeña o la ayudaba a dar sus primeros pasos. A continuación celebraron una recepción organizada por la empresa de eventos Li&Co, que se encargó de todos los detalles, tanto de imagen como de decoración, y el catering fue servido por Marlon Spinelli.

-Asaltan la casa del futbolista Neymar Jr. y su pareja, Bruna Biancardi, en Sao Paulo

Hace un mes, Neymar llevó a su hija al partido de su equipo Al-Hilal Saudi F. C y en las imágenes estaba a su lado Bruna Biancardi, lo que llevó a pensar que tal vez la pareja se hubiera dado otra oportunidad. Lo cierto es que lo único que ha trascendido de forma oficial ha sido la ruptura de la pareja anunciada en noviembre de 2023.

La modelo brasileña, apenas un mes y medio después de dar la bienvenida a su hija el 6 de octubre, anunció el fin de su relación, cansada de las especulaciones. "Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó en su mensaje que quiso compartir con todos sus seguidores. "Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias", señaló entonces.

El futbolista, de 32 años, y la modelo, de 29, mantuvieron un noviazgo lleno de idas y venidas, en el que planearon constantemente rumores de infidelidad por parte del deportista. De hecho, llegó a hacer público el portal brasileño Em Off un acuerdo de confidencialidad al que había llegado la pareja, en el que el delantero del Al-Hilal y la modelo podrían mantener una relación abierta en la que el futbolista podría ser infiel a su pareja si cumplía ciertas reglas: ser discreto, usar anticonceptivo y no besarse en la boca con otras mujeres. Sin embargo, la relación llegó a su fin.

Tras anunciar su ruptura, Biancardi quiso dejar claro que el "único vínculo" que mantiene con el jugador del Al-Hilal es su hija. Desde su nacimiento, es habitual que el futbolist a pose con la pequeña y comparta con sus seguidores momentos de lo más tiernos con la niña. Neymar, que ha estado apartado de los terrenos de juegos por lesión, es padre también de otro hijo Davi, de 12 años, fruto de la relación de Neymar con Carolina Dantas.