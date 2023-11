Bruna Biancardi anuncia su ruptura con Neymar un mes después de ser padres

Bruna Biancardi ha anunciado el fin de su relación con Neymar. Apenas mes y medio después de dar a luz a su hija, la pareja ha dado por concluida su historia de amor repleta de idas y venidas. Así lo ha dado a conocer la modelo brasileña. "Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, puntualizó en su mensaje que quiso compartir con todos sus seguidores. "Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias".

El futbolista, de 31 años, y la modelo, de 29, han mantenido un noviazgo lleno de altibajos en el que han planeado constantemente rumores de infidelidad por parte del deportista. De hecho, llegó a hacer público el portal brasileño Em Off un acuerdo de confidencialidad al que había llegado la pareja, en el que el delantero del Al-Hilal y la modelo podrían mantener una relación abierta en la que el futbolista podría ser infiel a su pareja si cumplía ciertas reglas: ser discreto, usar anticonceptivo y no besarse en la boca con otras mujeres.

La noticia de su embarazo llegó poco después de que se dieran una segunda oportunidad, tras varios meses separados. Sin embargo, volvió a salir a la luz una infidelidad y Neymar entonó el mea culpa. El jugador reconoció públicamente su engaño y quiso pedir perdón a su pareja, con quien apenas unos meses antes había anunciado que esperaba un hijo. El delantero emitió un comunicado después de ser infiel a su pareja con la influencer brasileña Fernanda Campos. "Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida... Cometí un error. Me equivoqué", comenzó diciendo junto a una foto de ellos juntos. El jugador admitió sus errores y se refirió a ella como la mujer de su vida. "Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé que estuviera a mi lado...No puedo imaginarme sin ti", señalaba. Y para concluir decía: "No sé si va a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará".

Neymar, que tiene un niño, de 12 años, de una relación anterior, volvió a ser padre el pasado 6 de octubre de una niña, Mavie. A través de sus perfiles oficiales compartieron unas preciosas instantáneas de la recién nacida en la que se ve a los dos muy felices junto a la niña. No obstante, apenas unos días después de ser papás se dio a conocer que unos delincuentes habían asaltado la casa de Bruna en Sao Paulo, reteniendo y amordazando a los padres de la modelo, que se encontraban en ese momento en la vivienda. Según publican los medios brasileños, se llevaron joyas, relojes y diversos objetos de valor de la familia.

La recién estrenada mamá no tardó en contar lo sucedido: "Esta mañana robaron en mi casa y tomaron como rehenes a mis padres. Mavie, mi hermana y yo en este momento no estábamos allí. Gracias a Dios, todo está bien para ellos. Las cosas materiales las podemos recuperar. Lo importante es que todos estén a salvo y que se encuentre a los culpables". En el mensaje ya no hacía mención a Neymar, que horas más tarde también lamentaba lo ocurrido: “Día triste, con dos muy malas noticias. Primero fue el ataque que sufrieron los padres de Bru, pero ¡gracias a Dios todos están a salvo! Segundo, la muerte de un amigo".