El polémico crucero de Neymar que se truncó en tragedia

Neymar se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. El pasado 26 de diciembre zarpaba desde el puerto de Santos en Brasil un crucero con su nombre, 'Neymar en alta mar' sin embargo, no todos los pasajeros regresaron a puerto, motivo por el cual el futbolista volvía a convertirse en noticia.

En medio de los tres días de fiesta que el jugador había organizado a bordo de la embarcación, una blanca, otra de disfraces y una última tropical, se le perdió la pista al youtuber brasileño Carlos Candreva, convirtiendo este divertido crucero en una pesadilla.

El creador de vídeos, poeta y DJ decidió saltar por la borda después de mantener una fuerte discusión con su acompañante, la modelo Victoria Bárbara Momenso, según informan las autoridades de Brasil y nunca más se le volvió a ver. La caída se produjo aproximadamente a 40 km de la costa de São Sebastião, en la costa norte de São Paulo.

Ahora y después de que la policía le haya dado por muerto tras más de siete días de intensa búsqueda, la modelo ha hablado en el medio brasileño Metroples y ha relatado cómo se desencadenó la tragedia.

"Mientras estaba en el baño, Carlos tomó mi teléfono. Ni siquiera sabía que tenía la contraseña. Vio mis conversaciones con otros hombres y envió capturas de pantalla a amigos diciendo que estaba pensando en matarme. Quería matarme", dice Vitória Bárbara Momenso, quien ha señalado que la relación que mantenía youtuber era bastante informal, por lo que afirma que ambos tenían derecho a interactuar con otras personas.

"Él siempre decía que no me importaba, que no reconocía las cosas que hacía por mí. Me propuse echárselo en cara", admite la modelo. "En el momento en que cayó, justo antes del show de Alexandre Pires, quiso retomar esta discusión. Le dije: 'Por favor, disfrutemos del crucero'".

Sin embargo, la versión de Victoria Barbara contrasta mucho con la contada por la hermana del fallecido, Christina, quien señala que la relación de la modelo y de su hermano era de pura conveniencia. "Carlos estaba prácticamente arruinado. Ella lo consumía financieramente. Él pagó el viaje, porque era un sueño de ella. Se asustó. Ella nunca lo admitirá, pero es responsable de lo que sucedió. Ella no lo interpretó, pero fue ella quien lo hizo llegar a este punto".