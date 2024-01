Neymar y su última polémica de la que se sigue hablando: el crucero en el que ha pasado '72 horas de fiesta'

El jugador de fútbol Neymar parece estar siempre rodeado de polémicas. El brasileño sigue de baja tras ser intervenido quirúrgicamente el pasado mes de marzo en Doha de su tobillo derecho. Sin embargo, el astro está disfrutando al máximo de este periodo fuera de los terrenos de juego, con su nuevo proyecto "Neymar en alta mar", un crucero que lleva su nombre: "Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente", publicó en sus redes sociales. A lo que añadió: "Desafortunadamente no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... para los que no fueron mis condolencias", en clara alusión a las críticas que el jugador ha recibido.

El jugador del PSG ha disfrutado de esta experiencia única de tres días en el crucero MSC Preziosa, una lujosa embarcación que cuenta con una escalera de cristal, el parque acuático infantil Doremi Castle y también el tobogán acuático más largo del mar con 120 metros de extensión. “¡Serán 3 días y 3 noches de mucho atrevimiento y alegría, celebrando todo lo que más le gusta a nuestro Ney fuera de las canchas!”, se podía leer en la página oficial del evento. Han sido “72 horas de diversión asegurada”.

El buque partió del puerto de Santos, en São Paulo hasta Búzios. Algunas de las atracciones, además de las fiestas nocturnas, serán: “Casinos, tiendas especializadas, bowling, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos de teatro y lo mejor de la gastronomía mundial para disfrutar a bordo”. En el PSG, el club del jugador, no deben estar contentos con la actual vida del brasileño pero tiene contrato hasta junio del 2027 su lesión lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada. Neymar parece tener los días contados en el Paris Saint-Germain. Los dueños del club planean venderlo y si no fuera posible en lograr una cesión que les libere de su abultado sueldo.

72 horas de diversión asegurada

Y la verdad es que la propuesta del brasileño se ha convertido en todo un éxito, ya que tan solo 24 horas después de su lanzamiento prácticamente todas las plazas fueron vendidas. El precio del camarote más caro oscilaba entre los 800 euros a los 1.200. Además, los pasajeros contaron con la presencia de Neymar, familiares y amigos del astro en el barco. Al llegar al camarote, cada pasajero recibía un kit de regalo por parte de los patrocinadores del evento: una gorra y una camiseta y dos gafas personalizadas.

Separado de la madre de su hija recién nacida

Bruna Biancardi, la modelo pareja y madre de la hija del futbolista, anunciaba el pasado mes de noviembre el fin de su relación con Neymar. Apenas mes y medio después de dar a luz a su bebé, la pareja ha dado por concluida su historia de amor repleta de idas y venidas. El futbolista, de 31 años, y la modelo, de 29, han mantenido un noviazgo lleno de altibajos en el que han planeado constantemente rumores de infidelidad por parte del deportista. De hecho, llegó a hacer público el portal brasileño Em Off un acuerdo de confidencialidad al que había llegado la pareja, en el que el delantero del Al-Hilal y la modelo podrían mantener una relación abierta en la que el futbolista podría ser infiel a su pareja.