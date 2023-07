La insólita historia de un millonario empresario que ha nombrado a Neymar su heredero universal

Neymar es noticia un día sí y otro, también y no solo deportivamente hablando. Después de conocerse que está esperando su segundo hijo, el primero con su novia Bruna Biancardi, y que ha sido multado con tres millones de euros por construir un lago artificial en su residencia de Río de Janeiro, ahora, el astro, se ha convertido en protagonista de la actualidad al ser designado por un empresario brasileño como heredero universal de toda su fortuna.

Un superforofo del futbolista, que prefiere permanecer en el anonimato, ha decidido, con tan solo 30 años, dejarle todo su patrimonio a su compatriota, al que admira profundamente y con el que se siente especialmente identificado, y así lo ha dejado por escrito en su testamento, el cual, lejos de quedarse guardado en el fondo de un cajón, ha sido ratificado en una notaría de la localidad brasileña de Porto Alegre.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación y también soy muy familiar. La relación que mantiene con su padre me recuerda mucho a la mía con mi progenitor, que ya falleció", ha declarado este empresario al medio Metropoles.

"A pesar de mi edad no estoy muy bien de salud y me he dado cuenta de que en caso de que me pase algo no tengo a nadie a quién dejarle mis cosas.No quisiera que el gobierno o familiares con los que no me llevo bien se queden con ellas" añade el brasileño.

Este hombre de negocios, cuya identidad es todo un misterio y cuyo patrimonio ascendería a los 275 millones de euros, ha manifestado que tiene intención de ponerse en contacto con el futbolista para informarle sobre esta decisión, pero que, hasta el momento, no ha logrado hablar con él.

A sus 30 años, Neymar es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. En 2022, el astro se convirtió en el cuarto deportista mejor pagado embolsándose 85 millones de euros y en sus arcas descansan actualmente algo más de 200 millones, por lo que parece que no va a tener problemas económicos en un corto espacio de tiempo. Además el futbolista, posee una amplio patrimonio inmobiliario, al que hay que sumar una exclusiva flota de coches de lujo, hecho, que sin duda, llevaría a Neymar a replantearse si aceptar o no esta herencia o en caso de hacerlo destinarla a una buena causa.