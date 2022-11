Conoce a Rafaella, la exuberante hermana de Neymar que se ha convertido en su gran apoyo La 'influencer' puede presumir de contar con casi 6 millones de seguidores a quienes sorprende con su explosivo físico y sus constantes cambios de look

Rafaella Santos tiene 26 años, arrasa como 'influencer' con casi 6 millones de seguidores y es la hermana pequeña del jugador del Paris Saint-Germain, Neymar. Con un físico exuberante y explosivo, la modelo brasileña no deja de sorprender a sus fans con sus constantes cambios de look. Desde hace años, Rafaella se ha convertido en un apoyo fundamental para el delantero, acompañándole siempre que puede en sus constantes viajes y mostrándose como dos hermanos muy unidos, y es que la familia del crack brasileño ha sido para él una de sus máximas prioridades siempre. ¿Quieres conocer a la hermana de Neymar? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

