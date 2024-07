Shannen Doherty y el contrato con 'Embrujadas' que firmó una semana antes de morir

La participación de Shannen Doherty en la serie Chanted (Embrujadas) tuvo una gran repercusión mundial, pero aún más su salida obligada de la serie. Durante meses se dijo que Alyssa Milano fue la causante de que la protagonista de Sensación de vivir fuera despedida de la ficción por la mala relación que mantenía con Milano y por las presiones que esta última ejerció sobre los responsables de la serie. Doherty abandonó el proyecto en la tercera temporada, muriéndose su personaje y entró entonces Rose McGowan como Paige en la ficción. Durante estos dos últimos años han corrido ríos de tinta desde que salieron a la luz los motivos de su despido, pero ahora tras conocer el triste fallecimiento de la actriz a los 53 años se ha sabido que Shannen había firmado un contrato con Embrujadas una semana antes de morir.

© GTRES

Doherty nunca se dio por vencida a pesar de saber que estaba en la fase más avanzada de su enfermedad. Siempre mantuvo la esperanza y demostró las ganas que tenía de vivir. De ahí que firmara su regreso al universo de esta icónica serie sobre tres hermanas brujas de San Francisco en el podcast The House of Halliwell y en el que ella sería la copresentadora del programa. "Prepárate para quedar hechizado mientras el reparto original de Embrujadas te da la bienvenida al podcast House of Halliwell. Revive la brujería, un episodio tras episodio, con Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Drew Fuller y Brian Krause mientras vuelven a ver la serie contigo. ¿Te encantaron las historias de brujas? ¿Qué sucedió realmente detrás de escena? Desde poderes especiales hasta efectos especiales, el reparto está listo para guiarnos a través de uno de los sets más comentados en la historia de la televisión. Luchar contra las fuerzas del mal no siempre es fácil, ¡Pero Prue y Piper hacen que parezca una diversión perversa!".

Embrujadas se estrenó en 1998, protagonizada por las hermanas Halliwell Prue (Doherty), Piper (Combs) y Phoebe (Alyssa Milano ). Doherty se fue en la tercera temporada y la serie terminó con su octava temporada en 2006. La alegría de que regresara a la serie se tornó rápidamente en tragedia tras conocer que había fallecido a los 53 años. “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, anunció la publicista de Doherty, Leslie Sloane. “"Hija devota, hermana, tía y amiga, estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar su pérdida en paz”.

© Getty Images

A pesar de la controvertida relación que mantuvieron Shannen Doherty y Alyssa Milano, esta última quiso mandar un mensaje de condolencia tras su fallecimiento. "No es un secreto que Shannen y yo teníamos una relación complicada, pero en el fondo era alguien a quien respetaba profundamente y por quien sentía admiración. Era una actriz con talento, querida por muchos, y el mundo es peor sin ella. Mis condolencias a todas las personas que la querían", escribió. Después de años de disputas, ambas protagonistas llegaron a un entendimiento en 2017 e incluso hubo una reconciliación y retomaron el contacto, sobre todo a raíz del cáncer que le diagnosticaron a Doherty. Entonces Alyssa admitió que no debían de haber sido tan competitivas entre ellas y haber seguido los valores de 'hermandad' que mostraba la serie.

© Getty Images

No obstante, las rencillas volvieron a raíz del último testimonio de otra intérprete de Embrujadas, Holly Marie Combs. La actriz que dio vida a Piper contó que un productor le había dicho que Milano llegó a amenazar con demandarlos por un ambiente laboral hostil si no despedían a Doherty. Alyssa Milano se defendió de estas acusaciones, pero Rose McGowan, Shannen Doherty y Holly Marie Combs, las otras protagonistas de la serie, corroboraron su alegato.

"Simplemente contamos la verdad porque la verdad importa. En este punto de mi vida, con mi diagnóstico, luchando contra una terrorífica enfermedad cada día de mi vida, es increíblemente importante para mí que la verdad sea contada. Lo contamos juntas. Contamos nuestra verdad y la mantenemos", dijo la popular Brenda Walsh de Sensación de vivir. "Recuerdo los hechos como si todavía estuviera viviendo en ellos", subrayó la actriz. "Lo que diré es que lo que alguien podría llamar drama es un trauma real para mí que he vivido durante muchísimo tiempo. Solo pasar por mi batalla contra el cáncer hizo que decidiera abordar este trauma y abrirme y ser honesta con ello. Así es como podía recuperarme de un trabajo que me fue arrebatado porque alguien quería ser la número uno. Esa es la verdad", concluyó.