David Ascanio habla por primera vez del romance de su ex Laura Sánchez y el torero Manuel Escribano

David Ascanio se ha pronunciado por primera vez sobre su separación de Laura Sánchez, una noticia que publicó en exclusiva la revista ¡HOLA!. El músico, que acaba de cumplir 51 años, ha negado que existieran terceras personas en su ruptura, aunque la modelo sevillana haya sido fotografiada recientemente con el torero Manuel Escribano. "En mi relación no han entrado terceras personas, llevábamos mucho tiempo separados, las cosas se van descosiendo poco a poco y un día se rompen", ha declarado a Europa Press.

© Gtresonline

Pese a ello, su relación con la colaboradora de televisión sigue siendo "buena". "El cariño queda ahí, el amor queda ahí. Lo que me llevo de Laura es brutal. Han sido 15 años muy bonitos, se lo agradeceré toda la vida. Ahora son etapas diferentes, donde cada uno tiene caminos diferentes, de vez en cuando nos llamamos, somos dos personas que nos queremos mucho. Tenemos que afrontar esta nueva etapa con mucho amor, con mucha ilusión y con mucho respeto", ha explicado.

© Europa Press

El artista ha insistido en que su matrimonio llevaba tiempo roto y no baraja una futura reconciliación. "Me fui a hacer un retiro espiritual porque necesitaba pensar si realmente quería estar en esa relación, llevábamos mucho tiempo separados, casi dos años, cada uno haciendo una vida distinta, nos veíamos poco, cuatros días en Madrid... las cosas se rompen y no pasa nada. No hay malos rollos", ha explicado. "Ahora han salido las fotos de ella y parece lo que no es", ha puntualizado, dejando claro una vez más que en su historia de amor con la sevillana nunca hubo terceras personas. "Me alegro de que Laura esté bien, de eso se trata, que los dos rehagamos nuestra vida porque tenemos derecho a hacerlo".

Al músico no le ha sorprendido el romance de su ex con el torero. "Yo lo sabía, ella me lo había comentado. Yo quiero que esté feliz y si la veo feliz yo estoy perfecto". Cuando le han preguntado si conocía a la nueva ilusión de Laura, ha dicho: "Lo conocí una vez, pero no lo conozco personalmente".

Ascanio, por su parte, está soltero, pero abierto al amor. "Estoy en un momento muy zen. Ahora mismo estoy en un buen momento para mí. Necesito estar conmigo mismo y nunca se sabe, la vida te puede sorprender en cualquier momento", ha añadido.

© Europa Press

Mientras David celebraba su cumpleaños y ofrecía un concierto en el restaurante Aurora, de Madrid, Laura disfrutaba de unos días en la playa con sus amigas de toda la vida. "Dos días, solo dos días, de risas, de anécdotas, de charlas interminables… que con ellas es medicina de recarga para el alma, con esas amigas que te miran y saben cómo estás, lo que te preocupa o la chorrada que vas a soltar… No hay palabras para agradecer a la vida haberlas elegido!", ha publicado la sevillana junto a varias fotos de la escapada.

© laurasanchezofi

La historia de amor de Laura Sánchez y David Ascanio

Se enamoraron en 2009 y se casaron por lo civil nueve años después, en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Tenerife, tierra natal de David Ascanio. "Se nos ve muy enamorados porque lo estamos", decía la modelo en ¡HOLA!. Además "yo me lo paso muy bien con David. Saca lo bueno de mí. Me hace sentir bien cuando me mira, cuando hablamos", añadía.