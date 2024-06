Laura Sánchez tiene un nuevo amor: las imágenes que descubren su relación con el torero Manuel Escribano

Este 29 de junio, Laura Sánchez habría cumplido seis años de matrimonio con David Ascanio. Sin embargo, la pareja ha decidido tomar caminos diferentes sin peleas, sin rencores y sin reproches, como informábamos hace tres semanas en estas mismas páginas. Aunque la noticia se haya conocido ahora y nada hacía presagiar el fin de sus 15 años de amor, la ruptura sentimental se produjo hace unos meses, según explicamos, siendo la última imagen juntos en público del pasado febrero, cuando acudieron al cumpleaños de su buena amiga Bibiana Fernández. El jueves 6 de junio, Laura se mostraba sonriente y natural por primera vez ante los medios, un día después de conocerse su separación. Fue a la entrada de la plaza de toros de Las Ventas, donde acudió a disfrutar de uno de los últimos festejos de San Isidro. La modelo reiteraba lo que ¡HOLA! había publicado: que se encontraba bien, en una nueva etapa de su vida y esperando que "todo siga igual de bien".

La modelo lleva unos meses separada de David Ascanio, según reveló ¡HOLA! recientemente

© LAGENCIA

© Lagencia Laura Sánchez, fotografiada por las calles de Sevilla, estos días, junto al torero Manuel Escribano, con quien ha comenzado una relación tras su separación de David Ascanio. La 'top' onubense y el diestro de Gerena pasearon de la mano y abrazados sin ocultarse ni esconderse. Arriba, el romántico beso de la pareja

El siguiente fin de semana, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida en la graduación, en Bilbao, de su hija, Naia, que en agosto celebrará su mayoría de edad y pronto comenzará la universidad en Estados Unidos, y el lunes 13, continuando con normalidad con su vida y sus compromisos laborales, acudió a la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española, en la Biblioteca Nacional. Allí, Laura volvía a dejar claro que no había terceras personas en la decisión y que "estamos bien, estoy bien. Son etapas, todo está hecho desde el más absoluto amor y el cariño que nos tenemos. Somos familia después de quince años. Así que pasan estas cosas y desde el amor se toman decisiones por el bien de los dos. Esas cosas pasan y todo está bien". También aseguraba que "no fue la semana pasada, no", en referencia a que hace ya tiempo que han comenzado una nueva vida cada uno por su lado. El músico, que dejó el que hasta ahora había sido el domicilio conyugal y se trasladó a otra vivienda, ha comentado brevemente ante las cámaras: "Estoy bien, muchas gracias".

© Lagencia

Están conociéndose

Y en esta etapa que ha comenzado, con todo hablado y claro, es lógico que se puedan cruzar otras personas en sus respectivos caminos. Y eso nos lleva a este momento, a estas imágenes de Laura Sánchez junto a la persona con la que parece estar recuperando la ilusión en el amor. Se trata del torero nacido en Gerena (Sevilla) Manuel Escribano, con el que ha sido fotografiada en la capital andaluza entre besos, abrazos y mucha complicidad. Dando un paseo por calles y avenidas repletas de gente, sin esconderse, porque no hay de qué hacerlo. Incluso parece que ven a los fotógrafos y los saludan. Según hemos podido saber, la top y empresaria y el diestro coincidieron por primera vez hace relativamente poco tiempo, se encuentran en los primeros pasos de su relación y están conociéndose sin que tengan nada que ocultar, porque, recordamos, la ruptu­ra de Laura con David Ascanio, se produjo hace unos meses. Así, con la conciencia tranquila, la reaparición de Laura en la plaza de Las Ventas toma todo el sentido, porque esa tarde lluviosa del 6 de junio toreaba Manuel los astados de Adolfo Martín, compartiendo cartel con Antonio Ferrera y José Garrido. Fue, sencillamente, a verlo torear. Es más, según deslizan a ¡HOLA! fuentes cercanas, cuando la modelo conoció al diestro y vio que su amistad podría llegar a más, se lo contó a las tres personas más cercanas: su madre, María; su hija, Naia, y al propio David, que se alegró por ella, tal y como le hizo saber.

Tras conocerse la noticia de su ruptura matrimonial, Laura reapareció, el pasado 6 de junio, en la plaza de toros de Las Ventas: acudía a ver torear a Manuel, aunque entonces no se sabía

© Lagencia

© LAGENCIA © LAGENCIA

Ahora comienza un verano muy distinto, tras haber celebrado hace poco su 43 cumpleaños. Ya está preparando su pasarela, We Love Flamenco 2025, "la decimotercera edición, ya estamos en el lío. Seguiré todo el verano con Ana Rosa Quintana. Y también me escaparé a la playita unos días. Este verano va a ser diferente. Hay que trabajar y hay que recoger la huerta que tengo". En su refugio familiar de la serranía de Huelva, cerca de Aracena, está el lugar más especial para ella, la parcela que explotaba su padre, su pilar, tristemente fallecido el pasado verano. Dedicándose a las tareas del campo y cuidando la plantación, Laura ha encontrado una forma de terapia, relajación y paz, al mismo tiempo que un profundo vínculo con sus raíces y recuerdos de infancia.

La top está feliz y tranquila y se muestra con toda naturalidad, porque no tiene nada que esconder e incluso David está al tanto de la situación y se alegra por Laura, según hemos podido saber

Manuel Escribano se define como un torero clásico y variado. El próximo 21 de agosto celebrará su 40 cumpleaños y también se cumplen 20 de su alternativa en Aranjuez. Se crio en un ambiente taurino, con nueve años se puso por primera vez delante de una becerra, descubriendo su vocación, y con catorce ingresó en la Escuela Taurina de Sevilla. Poco se conoce de su vida sentimental, aunque hasta hace unos meses mantenía un noviazgo con Esther Bejarano, con quien se había dejado ver en algunos eventos públicos. Su reaparición en el albero está prevista para el 21 de julio, en Mont-de-Marsan, en Francia. "A mí me gusta el amor de cada día. Si dura toda la vida, pues ya lo iré descubriendo, pero si no, el del día me vale", comentaba Laura recientemente. El tiempo dirá si este se convertirá en un "para siempre".

© LAGENCIA