La maniquí acaba de separarse de David Ascanio Laura Sánchez y Aitor Ocio celebran juntos la graduación de su hija Naia, de 17 años, tras un largo período de desencuentros Hacía mucho tiempo que no veíamos públicamente a la modelo y el exfutbolista en armonía, una vez firmaron la paz por el bien de la persona que los une

Fue una larga y agria batalla judicial por la custodia de Naia que se prolongó durante nada menos que una década, pero todo eso queda ya atrás y hoy en día las cosas han cambiado significativamente. Laura Sánchez y Aitor Ocio han celebrado juntos este fin de semana la graduación de su hija de 17 años, quien cumplirá la mayoría de edad el próximo agosto. Sin duda, una jornada de grandes emociones para toda la familia ante el importante paso académico que da la joven, así como por la nueva y apasionante aventura que le espera de forma inminente.

Hacía mucho tiempo que no veíamos juntos públicamente a la modelo onubense y el exfutbolista vasco, quienes hace algunos años decidieron firmar la paz por el bien de la persona que los une y los unirá de por vida. Para la maniquí andaluza, además, están siendo unos meses convulsos tras su reciente separación de su marido, el músico canario David Ascanio, noticia que adelantó ¡HOLA! en exclusiva la semana pasada.

En esta ocasión, el que fuera jugador de equipos como Athletic Club o Sevilla FC compartía las imágenes de la vibrante jornada, que se vivía en las instalaciones de la American School of Bilbao donde Naia ha estudiado el Bachillerato. Vestida con su correspondiente toga y birrete, la protagonista posaba feliz con sus padres frente a la cámara mientras los tres esbozaban una gran sonrisa en el rostro.

Por su parte, el ahora empresario de éxito de 47 años acompañaba las fotos con un entrañable texto donde, con enorme cariño y sinceridad, ha expresado lo que le pasa por la mente y el corazón en estos momentos: "Ayer fue un día de esos que quedará siempre en la memoria. Uno que marcaba el fin de una etapa y el comienzo de otra", decía tras la ceremonia de graduación.

Reconoce Aitor que ha tenido "sentimientos enfrentados, en el que derramé lágrimas de emoción y de felicidad pero, a la vez, también de tristeza y de nostalgia", señalaba. "De satisfacción por la brillantez con la que has alcanzado tus objetivos", pero igualmente de añoranza "porque toca decir adiós a unas aulas que te vieron llegar cuando eras una niña y de las que te despides, convertida en una mujer maravillosa", le transmite directamente a la joven, quien además ha seguido los pasos de su progenitor en el mundo del fútbol.

"¡Hija, qué orgullosos nos sentimos todos de ti! Parece que fue ayer cuando comenzaste este viaje que ahora toca a su fin", afirma el exjugador con entusiasmo. Una etapa tan fascinante "como exigente, en otro idioma y con unos compañeros con los que has forjado amistades" que durarán eternamente. "Nadie nos dijo que iba a ser fácil", apunta Ocio, recordando que ha habido fases "muy buenas y otras que no lo han sido tanto. Pero, tanto frente a unos como ante los otros, siempre has sabido salir adelante con esfuerzo, constancia y espíritu de superación", elogia a Naia.

Por último, el hombre que dejó huella como defensa sobre el césped ha dado las gracias a todos los que trabajan en el citado centro de enseñanza, a los que "echaremos de menos". En el horizonte más próximo para la joven, está el dejar la capital vizcaína donde reside con su padre y el club Bizkerre en el que milita actualmente. En breve pondrá rumbo a Estados Unidos, para estudiar allí una beca y jugar como delantera en el equipo de la Universidad de Connecticut. "Te quiero, Vikinga", concluye un emocionado Aitor con ese simpático apodo con el que se refiere a ella.

