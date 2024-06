Primeras palabras de Laura Sánchez tras anunciar ¡HOLA! en exclusiva su ruptura con David Ascanio

Loading the player...

Laura Sánchez y David Ascanio se han separado tras seis años de matrimonio y quince de relación tal y como ha informado ¡HOLA! en exclusiva. La top y empresaria onubense y el músico canario no han superado la crisis que llevaban atravesando desde hace meses, según han comentado a ¡HOLA! fuentes cercanas a la expareja. De lo que no hay ninguna duda es del respeto y el cariño que se siguen manteniendo los dos a pesar de haber tomado esta decisión. La modelo andaluza, con su eterna sonrisa, no ha tenido problema en ofrecer sus primeras palabras tras el anuncio de esta noticia, lo ha hecho cuando ha llegado a la plaza de toros de Las Ventas para asistir como público a la Feria de San Isidro. ¿Quieres escuchar a Laura Sánchez? ¡No te pierdas el vídeo!

