Laura Sánchez, alemana de nacimiento, onubense de corazón, madre de una niña de 17 años y esposa del artista David Ascanio

La modelo y actriz Laura Sánchez, nacida en Alemania pero criada desde que tenía solo tres meses en Huelva, es la estrella invitada de Callejeros viajeros en Cuatro para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de esta provincia andaluza: la Sierra de Aracena, la Gruta de las Maravillas. Punta Umbría, la flecha del Rompido, Isla Cristina o el Parque Nacional de Doñana. Son lugares en los que ha crecido y que también le apasionan a su hija, Naia, nacida de su relación con el exfutbolista Aitor Ocio, que vive en Bilbao y está a un paso de cumplir la mayoría de edad -el pasado 1 de agosto cumplió 17 años- y madre e hija lo celebraron comiendo ostras y un delicioso pastel en la ciudad vasca. Durante muchos años, la modelo mantuvo una agria batalla judicial por la custodia de su hija y en la actualidad parece que las aguas han vuelto a su cauce y disfrutan de la custodia compartida.

-Laura Sánchez habla de la lucha por la custodia de su hija



Naia, la hija de Laura Sánchez que acaba de cumplir 17 años

Este verano no está siendo precisamente para Laura uno de los mejores de su vida. Hace apenas unas semanas, la modelo onubense tuvo que despedirse para siempre de su padre, que falleció el 3 de julio en Huelva. La empresaria estaba especialmente unida a su progenitor, ya que fue él quien la animó a comenzar su carrera en el mundo de las pasarelas. Su padre siempre ha sido un hombre de campo y como legado le ha dejado el huerto, que ella cuida y recoge sus frutos con especial dedicación. "Una semana de ausencia…en la que solo encuentro cobijo en el amor que has dejado y en tus sitios favoritos. Honro tu trabajo en la huerta, deberes que nos has dejado y que a mi me están llenando de paz. Me quedarán muchas líneas por escribirte, pero hoy no quiero. Te quiero mucho papá".



Laura Sánchez en el huerto de su padre, que falleció el 3 de julio en Huelva

Su máximo apoyo en estos tiempos difíciles ha sido su marido, David Ascanio, con el que ha celebrado su quinto aniversario de boda. El artista canario es el líder de la banda Picoco’s Band, grupo con el que triunfa en algunos de los locales más de moda del país, y ha estado muy pendiente de su "rubita", como llama cariñosamente a la top model.



Laura Sánchez con su marido, David Ascanio, líder del grupo Picoco's Band

La directora de la agencia GO! Eventos y Comunicación ha lanzado una nueva colección de trajes de baño Bloomers, la segunda temporada del programa en Canal Sur Andalucía es moda y sigue desfilando de forma ocasional en las pasarelas. hace apenas dos años le diagnosticaron diabetes emocional. La que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha explicado cómo es su día a día: "Tengo diabetes tipo 1 y, bueno, me he hecho a ella... Soy una persona organizada, me controlo mucho... No es fácil, yo entiendo que hay gente que no lo lleva bien y es que no es fácil, pero como hace poquito me dieron los resultados y me felicitaron, pues eso te motiva... pero la verdad es que es un control diario y un esfuerzo diario. Pero se lleva bien".