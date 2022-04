Laura Sánchez, sobre la diabetes emocional que sufre: 'Te hace parar y pensar que la vida se va'

Laura Sánchez ha vuelto al trabajo esta semana para inaugurar una exposición homenaje a 'La bata de cola', que se podrá visitar hasta este domingo 24 de abril en la Fundación Carlos de Amberes, en Madrid. La diseñadora se ha mostrado muy feliz y emocionada con este nuevo proyecto porque le ha permitido "ahondar en la historia, en los patrones, en los diseñadores, en los tipos de movimientos...". "Estoy maravillada", ha dicho. A lo largo de su carrera como modelo, Laura ha desfilado con bata de cola en varias ocasiones y, aunque no es nada sencillo, ha confesado que "en ningún momento la bata de cola ha podido conmigo".

Curiosamente, esa misma frase es la que Laura ha utilizado para referirse a la enfermedad que le detectaron el año pasado: diabetes emocional. "Igual que la bata de cola, la diabetes no ha podido conmigo", ha dicho riéndonse en declaraciones a Europa Press. La que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha explicado cómo lo lleva, asegurando que: "Tengo diabetes tipo 1 y, bueno, me he hecho a ella... Soy una persona organizada, me controlo mucho... No es fácil, yo entiendo que hay gente que no lo lleva bien y es que no es fácil, pero como hace poquito me dieron los resultados y me felicitaron, pues eso te motiva... pero la verdad es que es un control diario y un esfuerzo diario. Pero se lleva bien".

En su caso, ha sido provocado por "estrés emocional" ya que no lo ha heredado genéticamente (nadie en su familia tiene diabetes). "Al salir a la edad que ha salido, viene con un antecedente emocional, igual que un colon irritable o una úlcera de estómago, somatizar al final todo eso pues rompe en este tipo de enfermedades... pero bueno, la vida me manda esto y lo vamos a llevar para adelante", ha explicado con una gran sonrisa. Eso sí, Laura asegura que ha aprendido algo de todo esto: "Totalmente, te hace parar y pensar que la vida se va, que es muy rápido, que estamos aquí hoy y que hay que preocuparse de lo muy justito... Hay que vivir".

Próximos proyectos

Además, Laura ha contado que en la exposición en homenaje a 'La bata de cola' se podrán ver diseños de importantes artistas: "Algunas han sido cedidas por diseñadores que las tenían, como Lina o Justo Salado, y en el caso de Rocío Jurado ha sido Rocío personalmente la que nos ha entregado la bata de cola de su madre; y Lolita la de su madre, que es la que luce en la película de Carlos Saura.

Respecto a los próximos proyectos que tiene sobre la mesa, la mujer de David Ascanio ha explicado que la semana que viene podrá dar noticias "muy buenas". "Empezamos colección de Bloomers&Bikini que sale a la venta en días. Y a partir del 14 de mayo estrenamos en Canal Sur un programa que se llama Andalucía es Moda, vamos a ver 13 programas dedicados a la moda y la artesanía de Andalucía, y lo presento yo".

