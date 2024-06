David Ascanio habla de su nueva etapa tras separarse de Laura Sánchez: 'Es la oportunidad de transformarse en algo mejor'

Después de quince años de amor, seis de ellos como marido y mujer, Laura Sánchez y David Ascanio han puesto punto y final a su historia de amor, decisión en la que no han influido terceras personas. Una semana después de que ¡HOLA! adelantara la noticia en exclusiva, el músico ha explicado cómo se siente en este nuevo capítulo de su vida, que afronta con el optimismo que le caracteriza. "Vivir una nueva etapa es la oportunidad de transformarse en algo mejor. No saben el amor que me llevo, es infinito.", ha comenzado a decir el vocalista de Picoco’s Band, el grupo preferido de la jet madrileña set para sus fiestas.

Sin nombrar directamente a la modelo, con la que tantos buenos momentos ha compartido desde que se conocieron en 2009 en el cumpleaños de un amigo en común, Ascanio sí se ha referido de forma cariñosa al amor que los ha unido y al gran equipo que han formado juntos: "Los recuerdos son bonitos, el presente, un regalo". También ha reflexionado sobre los cambios y tiene muy claro que mira al futuro sin olvidar el aprendizaje que le ha dado su matrimonio con Laura Sánchez. "La vida es un punto y seguido todo el rato, con lo que aprendemos y lo que compartimos, de eso se trata, de mirar siempre hacia delante y ser sincero con uno mismo, esa es la clave", ha expresado.

En esta etapa de cambios, David Ascanio ha contado que se siente tranquilo, apoyado por su entorno más cercano y volcado en esas aficiones que le permiten desconectar para volver a conectar: "Agradezco cada día lo que tengo y a todos los que me rodean: mi familia, mis amigos, mi música, el deporte y la meditación, hacen que mi cabeza esté en paz". También se siente afortunado por todos los mensajes que está recibiendo de personas que únicamente ven su mundo a través de las redes sociales.

La creadora de la pasarela We love flamenco ha seguido adelante con su rutina y sus planes tras conocerse su separación. Laura, que tiene una hija de casi 18 años llamada Naia y fruto de su relación con el exfutbolista Aitor Ocio, se pronunciaba la pasada semana sobre su ruptura al llegar a la plaza de Las Ventas de Madrid. Con su eterna sonrisa, y dispuesta a disfrutar de una tarde taurina, aseguraba que todo está bien. "Una etapa nueva y todo sigue igual de bien. Lo principal en la vida es tener salud y que los míos tengan salud. Ya lo demás se va trabajando día a día", resaltaba la modelo, que perdió a su padre hace justo un año.

El traslado de David a una nueva casa y un amor que sigue presente

El cariño y el respeto sigue primando en la expareja, que ha decidido separar sus caminos porque se encuentran en etapas vitales muy diferentes. No ha sido fácil dar el paso, ya que el amor sigue existiendo y habían construido una bonita relación en la que además formaban equipo en muchos otros ámbitos, pero se trata de una decisión meditada. Mientras que Laura sigue viviendo en la casa que compartían en Madrid, cuyas puertas han abierto varias veces a ¡HOLA!, David se ha trasladado a una nueva vivienda.