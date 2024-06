Quién es el torero Manuel Escribano, la nueva ilusión de Laura Sánchez

Hace tres semanas ¡HOLA! desvelaba en exclusiva la separación de Laura Sánchez y David Ascanio tras 15 años de relación y casi seis de matrimonio. Aunque la ruptura se ha conocido ahora, según informábamos, se produjo, sin embargo, hace unos meses de forma amistosa, tras no poder superar la crisis que venían atravesando.

"Estoy bien. Son etapas, todo está hecho desde el más absoluto amor y el cariño que nos tenemos. Somos familia después de quince años. Así que, pasan estas cosas y desde el amor se toman decisiones por el bien de los dos. Esas cosas pasan y todo está bien", decía la top el pasado 13 de junio en la entrega de premios de la Academia de la Moda Española en la Biblioteca Nacional. También aseguraba "no fue la semana pasada, no" en referencia a que hace ya tiempo que ambos han comenzado una nueva vida cada uno por su lado.

© Lagencia La modelo y el torero han sido fotografiados juntos por las calles de Sevilla

Esta semana ¡HOLA! publica las imágenes de Laura Sánchez junto al hombre que parece haberle devuelto la ilusión. Se trata del torero Manuel Escribano, a quien fue a ver a la plaza de las Ventas el 6 de junio, un día después de conocerse la noticia de la separación matrimonial. Nacido en Gerena (Sevilla), el 21 de agosto de 1984, se crio en un ambiente ligado al toro de lidia y se puso por primera vez delante de una becerra con tan solo nueve años. Con catorce ingresó en la Escuela Taurina de Sevilla y tomó la alternativa con 20 en Aranjuez. "Las cornadas duelen física y mentalmente está claro que debes tener una capacidad, orgullo y un amor propio para superar tipos de cornadas como las que yo he sufrido. Hay que tener una fuerza brutal. Pero, siempre digo que lo peor que he podido vivir en mi carrera son los años de ostracismo, esos años donde estás parado, donde no tienes nada, donde nadie cuenta contigo. Y, bueno, a partir de ahí pues ha venido todo lo demás. Y te crea una fortaleza increíble para momentos duros y difíciles que, cuando llegas a lo que quieres, van apareciendo. Y gracias a ese fondo que traigo de atrás, pocas cosas te afectan y decaigas por cualquier mínima dificultad te abata. Y te creas una coraza muy difícil de romper", decía en una entrevista en La divisa el diestro, que acaba de triunfar hace tan solo unas horas en la feria de Alicante, y hasta hace unos meses tenía novia, una joven de Puerto Real llamada Esther Bejarano.

Laura y Manuel se conocieron hace relativamente poco tiempo, hay una imagen de enero en la pasarela We Love Flamenco cuando aún sus caminos no se habían cruzado y en este momento están en los primeros pasos de su relación. Se les ha visto ya haciendo numerosos planes juntos sin esconderse, solos y con amigos. Estas son las imágenes que descubren la nueva pareja dando un paseo por Sevilla, abrazados, de la mano y dándose un romántico beso. Antes habían estado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde acudieron al concierto de Marc Anthony y el público les pudo ver acaramelados y en la romería de la Virgen de la Encarnación, en Gerena, a principios de mes.

Según ha podido saber ¡HOLA! cuando la relación se fue afianzando, Laura se lo contó a su círculo más íntimo, su madre, su hija Naia, que cumple 18 años en agosto, y el propio David, que se alegró por ella.