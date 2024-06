La dramática situación de Shannen Doherty: demanda a su ex para pagar el tratamiento contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty se enfrenta a una situación muy complicada. La protagonista de Sensación de vivir, que afronta el cáncer de mama en estadio 4 que padece, tiene sus esperanzas puestas en la justicia para poder continuar su tratamiento. La artista sigue peleando en el juzgado contra su exmarido Kurt Iswarienko, con quien estuvo casada entre 2011 y 2023, para tratar de conseguir una pensión alimenticia y así poner fin de una vez a los trámites de divorcio. El motivo es que se ha quedado si ahorros para seguir pagando sus tratamientos contra la enfermedad, por lo que solicita una cantidad al mes con efecto retroactivo.

Como señala la demanda interpuesta el pasado 14 de junio (documentos a los que ha tenido acceso US Magazine), pide una pensión de 15.343 dólares (poco más de 14.000 euros) al mes con efecto retroactivo desde el 1 de junio de 2024. Solicita además a su exmarido que se haga cargo de los 9.100 dólares (cerca de los 9.000 euros) que le costó pagar los honorarios del abogado que llevó su divorcio. Señala en los citados documentos que sus fuentes de ingresos están a punto de agotarse (cobraba derechos de autor por la emisión de la serie Embrujadas en las plataformas americanas).

"Debido a mis recurrentes problemas de salud, no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme" comenta en la demanda. "La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de un programa de televisión llamado Charmed (Embrujadas). Recientemente, me enteré de que Charmed ya no se transmitirá en ninguna plataforma de transmisión importante después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis ingresos residuales futuros disminuirán drásticamente" comenta.

Un aumento de sus gastos médicos

Detalla a cuánto ascienden sus gastos médicos que fueron de 21.640 dólares (más de 20.000 euros) en 2023. La desaparición de la serie de la pantalla provocará que pierda el seguro que asume parte de los costes por lo que estos se incrementarán de manera notable. La situación se complica aún más porque la actriz asegura que su exmarido está posponiendo de manera voluntaria el divorcio para evitar pagar, pues dice que lo que espera él es que ella fallezca antes de tener que desembolsar dinero. "No está bien que se le permita a Kurt retrasar el divorcio con la esperanza de que yo fallezca antes de que él tenga que pagarme, mientras él continúa con su vida y elude sus responsabilidades con quien fue su mujer durante más de 11 años".

El abogado de Iswarienko ha comentado que su cliente le ofreció a la artista un acuerdo a finales de 2023, pero ella lo rechazó. "Quiere lo mejor para Shannen y que los dos sean capaces de dejar esta etapa atrás y seguir adelante". La intérprete señaló cuando rechazó el acuerdo que lo hacía porque su exmarido no había revelado la cantidad real de dinero que ganaba. Shannen Doherty fue diagnostica por primera vez de cáncer en 2015, enfermedad que entró en remisión dos años después. En 2020 comunicó que había recaído y que la dolencia se había extendido a su cerebro y sus huesos. En estos últimos años se ha sometido a varios tratamientos y ha querido dejar sus asuntos en orden para que su madre Rosa no tenga preocupaciones cuando ella fallezca.