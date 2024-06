Las otras polémicas que han marcado la imagen de Justin Timberlake

El arresto de Justin Timberlake mientras conducía ebrio ha causado un auténtica revolución. El que siempre fue considerado como uno de los ídolos musicales más relevantes del panorama llevaba en los últimos años una vida familiar tranquila y estable junto a su mujer Jessica Biel y sus hijos, imagen que no cuadra con el escándalo. Sin embargo, echando la vista atrás el artista, de 43 años, no ha sido ajeno a la polémica. Ya en su juventud, cuando formaba parte del grupo NSYNC, fue uno de los cantantes pop con imagen de "chico malo", conocido por sus excesos y comentarios que le situaron en el centro de numerosos titulares (no siempre positivos).

Su juventud estuvo marcada por las adicciones. Él ya reconoció que comenzó a consumir marihuana en la adolescencia (fue en su autobiografía Hindsight: And all the things I can’t see in front of me), lo que se tradujo en problemas escolares. A las drogas se unió el alcohol, una adicción que con la que ha lidiado mientras se convertía en uno de los artistas internacionales más admirados. A estos hábitos (quizá a consecuencia de ellos), unió Justin algunas declaraciones poco acertadas como las que dirigió contra su ex, Britney Spears.

Tras la publicación de las memorias de la intérprete, The woman in me, en 2023, se multiplicaron los comentarios acerca de la manera en la que Justin había tratado a Spears. Ella contó que habían tenido un desencuentro cuando se quedó embarazada. "Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Yo quería mucho a Justin. Siempre esperé que tuviéramos familia algún día, solo que fue mucho antes de lo que había esperado. Justin definitivamente no era feliz con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes".

Las críticas hacia Justin, de quien siempre se cuestionó el trato que daba a las mujeres se multiplicaron. Lejos de entonar el mea culpa y pedir disculpas, como hizo en 2021 cuando la artista pelaba para librarse de la tutela paterna (entonces reconoció que la industria en los noventa le había llevado a tener una actitud machista), respondió con "agresividad". En uno de sus conciertos dijo que quería aprovechar la oportunidad para "disculparse con absolutamente nadie". Se dijo entonces que estaba furioso con la intérprete pues la publicación de su libro había coincidido con el lanzamiento de sus nuevas canciones y sentía que le había perjudicado.

Perdón público a su mujer

En los últimos años, las cosas no han salido como el artista había planeado, seguro. Sus últimos discos no han tenido la acogida esperada y su matrimonio con Jessica Biel tampoco se ha librado de las especulaciones. Fue a finales de 2019 cuando el artista tuvo que emitir un comunicado para pedir perdón públicamente a su mujer por unas imágenes en las que se le veía de la mano con su compañera de reparto, Alisha Wainwright. "Me mantengo alejado de los chismes tanto como puedo, pero para mi familia siento que es importante abordar los rumores recientes que están perjudicando a las personas que amo, Hace unas semanas mostré que no estaba en mi juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera de reparto y yo. Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento" escribió.

De nuevo el alcohol fue uno de los ingredientes de este "desliz" que le convirtió en noticia por algo ajeno a su música. Algo que volvió a pasar este 18 de junio cuando un policía le detuvo por conducir bajo los efectos del alcohol. Timberlake se negó a hacerse la prueba de alcoholemia y compareció ante el tribunal, que le dejó en libertad sin fianza. Su detención se ha producido durante su gira mundial (tiene dos conciertos en Chicago este fin de semana y otro en Nueva York). Su último álbum, Everything I Thought It Was, no ha tenido buenas críticas y además el cantante ha sido objeto de burla por sus actuaciones demasiado exageradas.

Este nuevo varapalo a la imagen de Timberlake ha provocado un inesperado efecto rebote. Los fans están escuchando en bucle la canción Criminal, que publicó en 2011 Britney Spears, que ha subido en las listas de reproducción para ocupar los primeros puestos. "He is a hustler / He's no good at all / He is a loser, he's a bum / He lies, he bluffs / He's unreliable" (Es un estafador / No sirve para nada / Es un perdedor, es un vago / Miente, se tira faroles / No es de fiar)" dice la letra. A medida que sube de nuevo la popularidad de Britney, cuyos últimos años han estado marcados por un comportamiento cuestionable, baja la de Timberlake. Toda una paradoja, sin duda.