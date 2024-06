El rey Felipe VI: diez claves para un reinado de diez años lleno de retos y cambios

Don Felipe asumió el trono en tiempos convulsos, pero, aun en la adversidad, ha cumplido con su compromiso de defender los intereses de la sociedad a la que sirve y trabajar cada día por una Monarquía para un tiempo nuevo. En su reinado, la institución ha pasado del suspenso —el apoyo popular había bajado nueve puntos—, según un baremo del CIS en 2015, a tener una nota cada vez más alta. Según el último estudio realizado para ¡HOLA!, el pasado septiembre, por la empresa de estudios de mercado y demoscopia Sigma Dos, Felipe VI es el miembro de la Casa Real mejor valorado por los españoles.

© CASA SM EL REY

© CASA SM EL REY

Ha sido una década muy difícil en la que ha tenido que librar retos importantísimos, como el fin del bipartidismo, la fragmentación del Parlamento, el desafío independentista de Cataluña, la pandemia de la COVID, la tragedia del terrorismo con el doble atentado yihadista que sufrió Cata­luña en agosto de 2017 y que acabó con la vida de 16 personas. Todo ello, sin olvidar el contexto internacional, con dos conflictos bélicos, ni la difícil situación familiar que tuvo que enfrentar para cumplir lo que había prometido.

En las nuevas imágenes, don Felipe tiene una mirada firme puesta en el futuro de España y aparece en su despacho, siempre solo, con traje gris y en mangas de camisa

Aunque sigue siendo una era de desafíos, Felipe VI ha recuperado para la institución la confianza de una nación, que ahora aprueba a una Corona renovada. Y es un momento que hay que celebrar. Con actos como los de este 19 de mayo —los Reyes y sus hijas, juntos en el Palacio Real— y fotografías como las que la Casa Real difundió días antes del décimo aniversario. Un total de siete imágenes en las que se ve al Rey atendiendo a sus deberes de Estado en su despacho del palacio de la Zarzuela. Otra visión más intimista de su labor, que nos indica su dedicación continua a España y nos hace partícipes de un día de trabajo de puertas adentro. En las fotos, don Felipe tiene una mirada firme puesta en el futuro de España y aparece siempre solo. Cuenta con el firme apoyo de la Reina y de su equipo, pero, a la hora de la verdad, es en este despacho donde ha tomado en soledad las decisiones más importantes.

© Gtresonline Los nuevos Reyes, Leonor —ya princesa de Asturias— y la infanta Sofía saludan a los ciudadanos desde el balcón del Palacio Real tras la proclamación de Felipe VI (19 de junio de 2014)

© Gtres El monarca, intachable en su conducta a lo largo de estos diez años, prometió en un discurso histórico (sobre estas líneas) ante las Cortes Generales honestidad, integridad, transparencia y ejemplaridad en su reinado © ESTEBAN COBO El soberano vestía el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra; la Reina, un abrigo blanco bordado con pedrería, de Felipe Varela, y sus hijas, mismo vestido, obra de dos modistas asturianas, y mismo calzado, pero en tonos diferentes

Felipe VI aparece mirando a través de los ventanales, en mangas de camisa en una imagen más informal, sentado sobre una mesa y con traje gris revisando documentos. Es un Rey bajo la mirada de Carlos III —sigue destacando el retrato pintado por Mengs—, con las banderas de España, de la Unión Europea y su pendón carmesí muy presentes, y rodeado de fotografías familiares en las que aparecen la Reina, sus hijas y sus padres.

Prometió una Monarquía para un tiempo nuevo, ha conseguido recuperar la confianza en la institución y, según un estudio realizado para ¡HOLA!, es el mejor valorado de la familia por los españoles

El despacho no ha cambiado, continúa siendo un espacio muy vivido en el que se ve la mesa repleta de libros (hasta cuatro pilas). Entre ellos, la Constitución y El Quijote, de Cervantes. También aparece una réplica de la copa de campeones del mundo del Mundial de Sudáfrica, junto a un pisapapeles con motivos olímpicos, la figura de un barquito, una esfera dorada y la escultura del Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo de 2008. Se ve, además, su teléfono móvil y llama la atención que no haya un ordenador.

© CASA SM El REy Sobre estas líneas, el Rey atendiendo a sus deberes de Estado en su despacho del palacio de la Zarzuela. Es una de las siete imágenes compartidas por Zarzuela con motivo del décimo aniversario de su reinado. Otra visión más intimista de su labor, que nos indica su dedicación continua a España y nos hace partícipes de un día de trabajo de puertas adentro. Cuenta con el firme apoyo de la Reina y de su equipo, pero, a la hora de la verdad, es en esta estancia donde el Rey ha tomado en soledad las decisiones más importantes. El despacho del Rey continúa siendo un espacio muy vivido en el que se ve la mesa repleta de libros (hasta cuatro pilas). Entre ellos, la Constitución y ‘El Quijote’, de Cervantes

Los Reyes en cifras

Junto con el nuevo reportaje fotográfico de Felipe VI, la Casa del Rey compartió un resumen del trabajo realizado por la Familia Real, que suma 160 viajes fuera de España, más de 900 discursos pronunciados y 3.984 actos oficiales en estos diez años de reinado. El grueso de las actividades recae sobre don Felipe y doña Letizia y estas son las cifras. El Rey ha asumido un total de 2.910 actividades, presidido 2.790 audiencias, recibido a 22.626 personas, pronunciado 742 discursos y realizado 123 viajes internacionales, 16 de ellos de Estado. Además, ha sido anfitrión de 90 visitas de dignatarios extranjeros, 12 de Estado. Por su parte, desde el 19 de junio de 2014, doña Letizia ha realizado 1.942 actividades, presidido 359 audiencias y recibido a 5.143 personas.

Cambios en la casa

Tras su proclamación ante las Cortes Generales, el 19 de junio de 2014, los cambios llegaron a toda velocidad con la toma de medidas diligentes para mejorar el funcionamiento de la Casa Real. En el discurso de su proclamación prometió transparencia, honestidad, integridad y ejemplaridad; “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo”, estableciendo la hoja de ruta de su reinado, y se puso manos a la obra de forma inmediata.

“Hoy, más que nunca —había dicho—, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren la ejemplaridad de nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos”… “La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, su aprecio, su respeto y su confianza”.

En estos diez años, el Rey ha asumido un total de 2.910 actividades, presidido 2.790 audiencias, recibido a 22.626 personas, pronunciado 742 discursos y realizado 123 viajes internacionales

A finales de julio, el Rey encargó una auditoría externa de las cuentas de la institución, se establecieron unas normas de conducta para el personal de la Zarzuela y se prohibió a la Familia Real trabajar para empresas o tener negocios privados. En enero de 2015, se anunció que la Familia Real no podrá viajar gratis en vuelos comerciales. Y en febrero, Felipe VI, en las primeras cuentas de la Corona que aprobó como monarca, se bajó el sueldo un veinte por ciento. Y, por supuesto, continuaron los cambios.Un día después de que el Rey hiciera público por primera vez su patrimonio, que ascendía a 2.573.392,80 euros, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto (26 de abril de 2022) sobre la reestructuración de la Casa del Rey. La ley estableció un Código de Conducta, la fiscalización de sus ingresos y gastos por parte del Tribunal de Cuentas y que los altos cargos de la Jefatura del Estado tendrán que hacer pública su declaración de bienes. Asimismo, todos los regalos que se reciban serán inventariados y custodiados para decidir si permanecen en la Zarzuela, pasan a Patrimonio Nacional o se donan a entidades sin ánimo de lucro si no se consideran de estricta cortesía.

Los cambios en la Casa del Rey han sido continuos y han afectado incluso en los últimos meses a la jefatura, con el nombramiento de Camilo Villarino Marzo, el pasado mes de febrero, y el de María Dolores Ocaña Madrid como nueva jefa de la Secretaría de la Reina, en el mes de abril.

© EFE Sobre estas líneas, la Reina, sus hijas y Ana Pastor aplaudiendo al Rey en el acto solemne conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución Española, celebrado el 6 de diciembre de 2018

Cambios en la familia

El primer gran cambio en la dinastía Borbón llegó tras la proclamación, cuando Felipe VI hizo una distinción entre la familia del Rey y la nueva Familia Real, que quedaba limitada a seis miembros: los Reyes, sus hijas y don Juan Carlos y doña Sofía. Desde el verano de 2014, las infantas Cristina y Elena pasaban a ser familia del Rey y ya no tendrían representación institucional. Bien es cierto que la hermana pequeña del monarca no tenía actividad oficial desde 2011. Una nueva situación que los llevó a distanciarse. Fueron años infernales en los que el Rey tuvo que tomar medidas muy duras. Entre ellas, la de revocar a su hermana Cristina (12 de junio de 2015) el uso del título de duquesa de Palma y el de marcar distancia con su padre, después de haberle alejado de la actividad institucional. El 15 de marzo de 2020, Felipe VI comunicó una decisión institucional y familiar sin antecedentes históricos con el país en estado de alarma. Anunció que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación de casi 200.000 euros anuales. Pero no fue suficiente: cinco meses después, el Rey Juan Carlos se instalaba en Abu Dabi poniendo muchos kilómetros de distancia con España para rebajar la presión sobre su hijo y reducir el goteo de críticas que estaban socavando la Corona.

Ha puesto la Corona por encima de los sentimientos teniendo que tomar decisiones familiares muy duras para demostrar ejemplaridad ante la sociedad. No solo eran palabras en su discurso

Para la familia Borbón ha sido una década muy difícil y hay heridas que no se han cerrado todavía, pero la tormenta ha amainado y el reto ahora pasa por "hacer familia" y que lo españoles lo perciban como verosímil. Al Rey no le gustan los conflictos, es un hombre de paz y es un hecho que, después del divorcio, ha acercado posiciones la infanta Cristina y que los tres hermanos están ahora más unidos. También, y marcando los límites institucionales, que quiere a su padre y que hay un vínculo inquebrantable entre ellos.

© EFE El 15 de julio de 2022, los Reyes presidieron junto a sus hijas el homenaje de Estado en recuerdo de las víctimas de la pandemia

El 40 Aniversario de la Constitución

Seis de diciembre de 2018. La Constitución Española cumplió ese jueves 40 años y las tres generaciones de la Corona se dieron cita en el Congreso de los Diputados, protagonizando una imagen que no se había visto nunca. Un acto solemne ante las Cortes Generales y un final perfecto para don Juan Carlos y doña Sofía, en el año en el que ambos celebraron sus 80 cumpleaños, con mención especial de Felipe VI a la labor de su padre y "el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la Reina Sofía". Y otra lección de historia en vivo para la princesa Leonor y la infanta Sofía, que vivieron un día único entre los expresidentes de la nación y los padres de la Carta Magna. En la sede de la soberanía y con el Rey al frente, la nación homenajeó a la Carta Magna que llevó a los españoles a construir los mejores 40 años de nuestra historia. Una gran oportunidad para ponerla en valor y también para agradecer el trabajo de los que la hicieron posible. A los que están y a los que ya no están.

Evocando un período único de nuestra historia, el Rey tomó la palabra para afirmar que la celebración "merece el mayor reconocimiento de todas las instituciones del Estado, pues gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad. No es una Constitución más de nuestra historia… Es la primera realmente fruto del acuerdo y el entendimiento y no de la imposición; es la primera que materializa la voluntad de integrar sin excluir; es la primera que no divide a los españoles, sino que los une, que los convoca para un proyecto común y compartido, para el proyecto de una España diferente, de una España nueva: de una nueva idea de España".

© CASA SM El Rey

© CASA SM El Rey Arriba, los Reyes como anfitriones de la histórica asamblea de la OTAN

De la cumbre OTAN al homenaje de Estado

Fue una cumbre crucial. Los acuerdos de Madrid, el llamado "concepto estratégico", señalaron el rumbo del mundo para la próxima década, trasladaron el mensaje de unión al planeta y mostraron a España como un aliado fiel, moderno y capaz. En su semana más importante como Reyes (finales de junio de 2022), Felipe VI y doña Letizia recibieron como anfitriones a los líderes de la 32 Cumbre de la OTAN. La segunda en 40 años para España. La primera (1997), doña Letizia la vivió como periodista. Pero esta última la ‘defendió’ como Reina, liderando en paralelo a la agenda oficial a las parejas de los líderes, jefes de Estado y de Gobierno, y mostrándoles algunas de las maravillas de España.

Las nuevas imágenes muestran a un Rey más maduro, con el pelo canoso, la barba blanca y las arrugas que marcan el paso del tiempo y de los años tan convulsos que le han tocado vivir

Y de un momento extraordinario a una mañana de duelo nacional. Dos semanas después (15 de julio), los Reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidían en el Palacio Real el homenaje de Estado en recuerdo de las víctimas de la pandemia. El episodio más trágico de nuestra historia reciente. Un tiempo en el que Felipe VI puso en marcha una agenda de crisis sin precedentes para tener información directa de lo que estaban viviendo los españoles. A lo largo de aquellos meses, siempre con el apoyo de la Reina, e incluso de sus hijas en momentos puntuales, el Rey rindió tributo a los fallecidos, reconoció de manera constante la labor de los que lucharon contra la pandemia salvando vidas —incluso puso a disposición de los ministerios los efectivos destinados en la Zarzuela— y animó a todos a “resistir” y a mirar al futuro con “confianza y esperanza”, porque esto es “un paréntesis en nuestras vidas”. “Una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar”. Lo dijo en el mensaje que dirigió a los españoles (18/03/2020) confinados tras la declaración del Estado de Alarma, que fue el más visto de su reinado.

El mensaje más relevante

El 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia en Cataluña, el Rey hizo frente al mayor desafío político, así como a uno de los momentos más complicados de su reinado, con su mensaje más relevante como jefe de Estado. En un discurso de carácter extraordinario de seis minutos, don Felipe se dirigió a la nación con firmeza y contundencia subrayando "el compromiso de la Corona con la Constitución y la democracia". Los españoles nunca lo habíamos visto así. Un Rey mediador guiando a un país: directo, seguro, encauzando la situación y defendiendo los derechos democráticos. Los independentistas, señaló, "han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común". "Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones".

Asimismo, y dirigiéndose a los ciudadanos catalanes, dijo "que no están solos ni lo estarán", y para el conjunto de los españoles transmitió también un mensaje de tranquilidad y esperanza: "Son momentos difíciles, pero los superaremos… Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad… Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña".

© Casa SM El Rey El Rey ofreciendo una imagen más informal: en mangas de camisa —en este caso, de la firma Burgos—, bordada con sus iniciales, ‘F. B.’ (sin la corona), con gemelos en los puños y combinada con una corbata de flores azules

© Casa SM El Rey Felipe VI en su despacho. El 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum de independencia en Cataluña, hizo frente al mayor desafío político dirigiéndose a los españoles en su mensaje más relevante como jefe de Estado © Casa de S.M. el Rey Un Rey para una generación joven. El monarca piensa que conocerlos es como tener una radiografía de España

Reyes por el mundo

El Rey pronunció su primer discurso como jefe de Estado ante la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2014. Fue su estreno mundial y lo aprovechó para defender el español como lengua global y pedir apoyos para lograr un puesto en el Consejo de Seguridad. Una responsabilidad que España ya había desempeñado en cuatro ocasiones y que finalmente volvió a asumir en el bienio 2015/2016. Felipe expuso en Nueva York "lo que una España renovada puede ofrecer en favor de la paz, la libertad, la justicia y los derechos humanos". Un país capaz de superar las dificultades, que rechaza el fanatismo y la intolerancia y "demanda integridad y ejemplaridad". "Cuenten con España para defender la democracia en el mundo".

La Reina sigue teniendo un triple papel: sigue cuidando de sus hijas e impulsando su educación, aunque estén lejos; hace frente a su propia agenda, y es el pilar del Rey

Solo era el principio. El primer viaje a Estados Unidos siendo soberano. El inicio del camino como el más alto representante del Estado español en las relaciones internacionales, como el gran embajador de la marca España, entregado a la proyección de la imagen de nuestra nación hacia el exterior, de la defensa de sus intereses empresariales y generales, sin poner en riesgo jamás la independencia de la Corona. Un papel para el que también ha contado con el apoyo de la Reina "para la mejor España". Idioma, cultura, talento… Cabe todo. Y el resumen de estos diez años es muy positivo. De Europa a Latinoamérica, los Reyes van dejando una imagen impecable y de gran reconocimiento mientras estrechan lazos bilaterales y también de cariño. Algo que se pone especialmente en evidencia cuando en las visitas a otros países se encuentran con los ‘reales primos’ de Europa. Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca… Monarquías en las que también ha habido un cambio de trono y que comparten una hoja de ruta basada en cómo servir y ser útiles en el siglo XXI y formar a sus hijos para que estén a la altura de la nueva sociedad en el futuro.

© Cordon Press El rey Felipe VI en el 18 cumpleaños de su ahijada la princesa Ingrid Alexandra de Noruega. En esta foto de familia, tomada en 2022, puede verse cómo ha cambiado la foto de la Familia Real en la última década, con la llegada de las nuevas generaciones a los tronos de Europa y el gran cambio de los jóvenes herederos, que están en plena formación

© Gtres Don Felipe en su primera intervención como Rey en la ONU (septiembre de 2014)

La Reina

En 2014, doña Letizia inició su tercera vida. De princesa a su majestad. Otra etapa. Desde entonces, y después de haber atravesado la institución el momento más complicado de la historia reciente, ayuda a Felipe VI a fortalecer el nuevo modelo de Monarquía. Lo que significa un triple trabajo: seguir cuidando a sus hijas e impulsando su educación, aunque estén lejos; hacer frente a su propia agenda y ser el pilar del Rey en un proyecto común enraizado en la ejemplaridad y el servicio. Esa es la misión, dejar un legado positivo y entregar la Corona con una España en la mejor situación.

Los Reyes, que este año también han celebrado 20 años de matrimonio, se mantienen firmes ante su proyecto común y son compañeros de viaje

La primera soberana sin sangre real en la historia de la Monarquía española es una Reina distinta, que ha sufrido, se ha hecho a sí misma, no se da fácilmente por vencida y no baja nunca la guardia. Una luchadora, como ella misma dijo. Los valores que la acompañaron en su vida como periodista están igual de presentes en su vida como su majestad: compromiso, esfuerzo, responsabilidad y perfeccionismo. Y sigue habiendo dos Letizias. Una es la mujer de familia, la madre aplaudida por la educación que ha dado a sus hijas y la amiga leal. Y la otra, una soberana infranqueable y hermética. Una Reina moderna del siglo XXI, innovadora, ejecutiva, con fuertes principios, que se compromete y que toma la palabra y tiene mucha capacidad para adaptarse a las circunstancias. De hecho, ha realizado un gran esfuerzo por ser aceptada, porque "no nací sabiendo hacer esto". No ha sido fácil, pero, según el estudio realizado por Sigma Dos para ¡HOLA!, el pasado septiembre, después de diez años, se ha ganado la confianza de la mayoría de los españoles —incluidos los jóvenes— con un apoyo del 62,8 %.

© CASA SM El Rey El último posado oficial de gala de los Reyes, en el Palacio Real. Doña Letizia lleva el vestido capote de Carolina Herrera que estrenó para la entronización del Emperador Naruhito, en Japón

© Gtres Felipe VI y doña Letizia en una de sus visitas de Estado

Un gran equipo

Han recorrido un camino lleno de grandes obstáculos que les ha puesto a prueba a veces, pero los Reyes, reforzados por sus hijas, de 18 y 17 años, se mantienen firmes ante su proyecto común y son compañeros de viaje. Las posibles diferencias que hayan podido tener han quedado atrás. Han atravesado momentos de crisis, difíciles, pero siguen unidos, trabajan en equipo y miran en la misma dirección. La Reina es el sostén del Rey, lo protege y lo apoya en todo. Y el Rey siempre está ahí para doña Letizia. En las distancias cortas se ve que se complementan, que se comunican con una sola mirada y que, después de muchos años de lucha, viven un momento de mayor serenidad con sus parcelas privadas necesarias.

© Casa SM El Rey Leonor y Sofía, dos hermanas unidísimas, que vuelven a tener un verano por delante para estar juntas

El futuro: Leonor y Sofía

Los Reyes pueden celebrar estos diez años en el trono con la tranquilidad de saber que su hija Leonor, que sigue formándose como heredera, avala la continuidad de la Corona. La princesa de Asturias, que comenzó el reinado de su padre siendo una niña de ocho años es, camino ya de los 19, una figura clave para la Monarquía. Una heredera con la popularidad disparada —la ‘Leonormanía’ se extiende por Europa— que afronta su destino con ilusión y gran responsabilidad. De una vida protegidísima y casi a la sombra a un golpe de momentos históricos en su camino al trono. El más importante, sin duda, la jura de la Constitución ante las Cortes Generales, el 31 de octubre de 2023, día de su 18 cumpleaños. Después de jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza, comprometiéndose a dar su vida por España, la princesa protagonizaba un acto de máxima trascendencia dinástica y constitucional pidiendo que "confíen en mí como yo tengo puesta mi confianza en el futuro España".

© ¡HOLA! © ¡HOLA!

© ¡HOLA! © ¡HOLA!

© ¡HOLA! © ¡HOLA!

© ¡HOLA! © ¡HOLA!

Ocho portadas para una heredera. En ellas vemos el gran cambio de Leonor, así como los momentos históricos que ha protagonizado en estos diez años. Desde la imposición del Toisón al primer año de formación militar, con un día clave como futura Reina: la jura de la Constitución, el pasado 31 de octubre

"Leonor entra en la historia", titulamos… pero esto solo es el principio y la tarea continúa. Guiada por los Reyes, que alientan sus sueños y proyectos, la princesa sigue una educación extraordinaria para poder estar a la altura de la sociedad en el futuro. Es un reto inmenso y una etapa de máxima exigencia que vive "con emoción" y muchas ganas, y también nos está permitiendo descubrirla. Ahora sabemos que es independiente, que no va de nada y no se queja. Que es espontánea y divertida, que tiene un gran sentido del humor, se esfuerza al máximo y saca pecho cuando hace falta para que quede claro que todo lo gana por mérito.

La hija pequeña de los Reyes, que va camino de los 18 años, y está entregada a la Corona, también se prepara para tener un papel relevante en el reinado del futuro

Y en esto también se parece a la infanta Sofía, quien hasta ahora ha asumido un rol secundario, aunque en primera fila, junto a su hermana. La hija pequeña de los Reyes va camino de los 18 años y ante ella se abre también un nuevo escenario. Es evidente que la infanta se prepara para tener un papel relevante en el reinado del futuro. Tiene un fuerte sentido del deber, está entregada a la Corona y decidida a formarse lo mejor posible para apoyar a la princesa de Asturias. En la primavera de 2025, coincidiendo con la llegada de su mayoría de edad (29 de abril), sabremos finalmente si opta por seguir los pasos de la princesa Leonor en las Fuerzas Armadas o empieza la universidad. De momento, ha terminado primero de bachillerato internacional en UWC Atlantic College, en Gales, y ya está de regreso en Madrid, al igual que la princesa Leonor, que este 19 de junio, coincidiendo con las celebraciones de los diez años del reinado, finalizaba oficialmente su primer año como dama cadete en la Academia Militar de Zaragoza. Otro reto cumplido, aunque tendrá que esperar al 3 de julio para recoger su despacho de dama alférez cadete.