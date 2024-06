Hermana y cómplice, el papel de la infanta Sofía en el reinado del futuro

En otras monarquías europeas todos los hijos de un rey son príncipes o princesas, sean o no herederos al trono. Es más, en el Suecia y en el Reino Unido este título se extiende a los nietos de un rey, por eso y de forma automática, los hijos de Harry y Meghan tomaron el título de príncipes británicos en el momento en el que su abuelo se convirtió en rey. En España no sucede así, ya que solo es príncipe o princesa el heredero a la Corona, mientras que sus hermanos o hijos son infantes. El 19 de junio de 2014 Leonor pasó de ser infanta de España a Princesa de Asturias, pero su hermana, un año y medio más pequeña, siguió siendo Infanta de España. Sin embargo, al margen de actos institucionales muy puntuales, como la entrega del Toisón de Oro, durante estos diez años las hijas de don Felipe y doña Letizia han llevado vidas paralelas, ya que los reyes no querían que su distinta posición dinástica afectara de algún modo su crianza. Ahora, que ya se han hecho mayores, se abre un escenario nuevo y es evidente que la infanta Sofía se prepara para tener un papel de peso en el reinado del futuro.

VER GALERÍA

Hasta el momento la princesa Leonor y la infanta Sofía han seguido los mismo pasos: el Colegio Santa María de los Rosales, campamentos de verano en los Estados Unidos y bachiller internacional en el UWC Atlantic de Gales. Sin embargo, la vida de Leonor, que cumplió los 18 años el pasado octubre, es ya la de la princesa de Asturias y heredera a la Corona, así que ya ha completado la primera parte de su formación militar, ha jurado la Constitución y ha dado otros pasos históricos como heredera como el triple homenaje que le recibió en Zaragoza. Mientras, la infanta Sofía, continúa con sus estudios en el Reino Unido y de momento se desconoce si recibirá formación militar o ingresará directamente en una universidad. Lo que sí parece evidente es que a nivel institucional es una pieza clave, ya que antes de los dieciocho años se ha estrenado en actos en solitario y ha asumido un rol secundario pero en primera fila, ya que siempre ha ocupado un lugar destacado en todos los pasos que ha ido dando su hermana en su camino al trono.

Carmen Iglesias, exprofesora del rey Felipe, cuenta cómo son la princesa Leonor y la infanta Sofía

Los 20 mejores looks con los que la infanta Sofía ha definido su estilo adulto

Recordamos cómo la infanta Sofía ha apoyado a la princesa Leonor en los momentos más importantes de su vida

A diferencia de lo que ocurrió en el caso de Felipe VI, que asumió la mayoría de sus funciones como príncipe de Asturias en compañía de sus padres primero y en solitario después, la princesa Leonor sí que ha tenido en la infanta Sofía una compañera, una hermana y una confidente vital para el papel que le toca desempeñar. Desde luego nadie como la infanta Sofía para ponerse en la piel de la princesa Leonor y así la hemos visto acompañarla -desde la mesa presidencial, no desde un palco de honor- a los Premios Princesa de Asturias y también en los galardones Princesa de Girona, igual que la vimos a su lado en todos y cada uno de los actos institucionales que han ido marcando su vida como heredera, desde el día que recibió el Toisón de Oro hasta que juró la Constitución el pasado octubre.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tanto en los momentos familiares como en los institucionales, hasta ahora, las hermanas han ocupado el mismo nivel, con la única salvedad de que la princesa Leonor, por protocolo, siempre tiene que ocupar un lugar a la derecha de su padre. Esta norma los Reyes también han sabido flexibilizarla en aquellos actos que no fueran de Estado o en los que la infanta Sofía fuera la protagonista, como fue el caso de su Confirmación. Además Felipe VI ha asistido con la infanta Sofía a eventos como la final de la Copa del Rey y le ha asignado su primer papel institucional dejando en sus manos el concurso fotográfico de Patrimonio Nacional. Eso sin olvidar que las dos hermanas tienen por delante entre cinco y siete años de formación hasta que su incorporación a la agenda oficial sea plena, cuando eso llegue será el momento en el que los caminos comiencen a diferenciarse, ya que la princesa Leonor seguirá los pasos de Felipe VI asumiendo las funciones que el jefe del Estado le encomiende, en su día, por ejemplo, Juan Carlos I dejó en manos del príncipe Felipe las relaciones con los países iberoamericanos; mientras que la infanta Sofía podría enfocarse en otro tipo de actos y patronazgos de contenido social o cultural.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Al margen del activo que pueda suponer en el futuro para la agenda oficial, donde la infanta Sofía tiene un papel fundamental es al lado de la princesa Leonor. A pesar de tener formas de ser totalmente distintas, las dos hermanas se apoyan, se cuidan y se complementan. La infanta Sofía se mostraba también algo nerviosa ante los primeros hitos de su hermana y la expresión de orgullo y alivio cuando la princesa de Asturias supera cada una de sus etapas es inequívocamente franca. En una posición tan única y peculiar como es la de nacer con el destino de asumir algún día la jefatura del Estado, la princesa Leonor ha tenido la suerte de contar con una gran aliada.